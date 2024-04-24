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Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам

Йдеться про паспорти громадянина України і закордонні.

Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам
Паспорти
Фото: Shutterstock

Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови "Про внесення змін до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України".

Документ оприлюднили на урядовому сайті.

Відповідно до нововведень, отримання паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за кордон громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. 

При цьому не здійснюють пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для видачі.

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