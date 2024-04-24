МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, на фронті відбулося 84 боєзіткнення, - Генштаб

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення та руйнування.

Ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, на фронті відбулося 84 боєзіткнення, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: The Guardian

Триває 791 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хотіївка, Леонівка Чернігівської області; Попівка, Сімейкине, Покровка Сумської області; Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора, Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Також завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies