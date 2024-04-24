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Дмитро Кулеба розповів про те, звідки Україна братиме додаткові системи ППО Patriot

Міністр зауважив, що переговори щодо отримання цих систем були складними.

Дмитро Кулеба розповів про те, звідки Україна братиме додаткові системи ППО Patriot
Patriot
Фото: NOS

Україна визначила сім систем протиповітряної оборони Patriot, які зможе використати для захисту населення у великих містах, крім Києва.

Як повідомив в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, одна система ППО - з Німеччини. Щодо чотирьох інших тривають переговори, ще два комплекси перебувають у полі зору. Крім того, восьма установка може надійти зі США. 

За повідомленнями ЗМІ, питання про постачання Patriot розглядають Греція та Іспанія, мають такі ж системи Польща і Румунія. 

Кулеба відзначив, що переговори щодо отримання цих систем були складними, тому що «країни, які експлуатують Patriot, домовляються про, зокрема, компенсацію.

  • Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня заявив, що для оборони Україні потрібно щонайменше сім Patriot чи подібних систем ППО.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання повідомив, що "союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону".
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