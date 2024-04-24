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Пил із Сахари: у ДСНС запевнили, що "кольорові" дощі - безпечні

25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною, а 27 квітня повітряні потоки зміняться і повітря після дощів очиститься.

Пил із Сахари: у ДСНС запевнили, що "кольорові" дощі - безпечні
Пил із Сахари над Україною
Фото: Український гідрометеорологічний центр

Сьогодні, 24 квітня, в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях пройшли "брудні" дощі. Небо зранку на півдні країни мало незвичний жовтий колір. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує, що "кольорові" опади пов'язані з надходженням пилу з Сахари і не становлять небезпеки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"До України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції... Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не становить ніякої загрози", - йдеться у повідомленні. 

У ДСНС зазначили, що 25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною. А 27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

Рятувальники радять одягатись тепліше і не забувати вдома парасольки.

На початку квітня у більшості областей України вже "прилітав" пил із Сахари. Метеорологи порадили зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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