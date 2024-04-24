Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
настоятель Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополит Арсеній
Фото: Святогірська лавра

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія (Ігор Яковенко). 

За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. 

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

Зазначається, що митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ “громадянським конфліктом”. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, що 28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies