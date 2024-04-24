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ДБР затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого у тилову частину

Свої "послуги" він оцінював у три тисячі доларів США.

ДБР затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого у тилову частину
ДБР, затримання хабарника
Фото: ДБР

Повідомлено про підозру військовослужбовцю територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині, який вимагав у мобілізованого 3 тисячі доларів за сприяння у переведенні його у тилову частину.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в Рівненській області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку за консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину. Той запевнив, що за 3 тис. доларів США може домовитися з "потрібними" людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали після отримання всієї суми хабаря. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше ДБР затримало на хабарництві начальницю відділення лікарні, яка становлювала фіктивну інвалідність військовозобов’язаним за гроші.

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Днями Міноборони опублікувало пояснення щодо основних впроваджених у ньмоу змін. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції".

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