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Бачимо всю статистику: очільник МОЗ пояснив, чому ухилянтам все важче купити непридатність

Після того, як військово-лікарські комісії завели в програму медичних гарантій, МОЗ бачить усю статистику діагнозів по ВЛК і може на неї реагувати.

Бачимо всю статистику: очільник МОЗ пояснив, чому ухилянтам все важче купити непридатність
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

По це в інтерв’ю LB.ua cказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Тепер ми ще заходимо детально дивитися на діагнози, які ставлять. Нам простіше зараз, бо перевели все з військкоматів у лікарні, це електронна система охорони здоров’я. Тому бачимо всю статистику, які діагнози ставлять в якому відсотковому відношенні, який лікар, за рахунок чого отримують непридатність (до війська – LB.ua). І там, де вибивається щось із загального рівня, детально працюють професіонали», – сказав міністр.

За його словами, купівлі діагнозів про непридатність суттєво поменшало: «Квітень 2024 року і квітень 2022 – дуже різні системи. Я маю статистику чітку, скільки людей прийшло на медогляд, скільки його пройшли, скількох визнали непридатними. І тому бачу лінію (кількості висновків про непридатність до служби, – LB.ua). В 2022 році вона зростала, після цього пішла вниз».

Міністр також розповів, які зміни уже відбулися після перевірок десяти столичних ВЛК.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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