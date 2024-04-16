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Вода: як цей напій трансформує організм

Всі знають про користь та важливість води в процесі схуднення, підтримки здорового способу життя, а також в секреті довголіття. Але ніхто не замислювався над тим, який механізм дії води і як саме вона впливає на якість засвоєння їжі та калорій від першого ковтка до етапу виведення її з організму.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Отже, давайте розберемося. Травлення – це сукупність механічних і біохімічних процесів, завдяки яким їжа, що поглинається людиною, перетворюється на речовини, які можуть бути засвоєні організмом. Після того, як їжа пережована і проковтнута, вона потрапляє в шлунок, де піддається різним видозмінам, що дозволяють подальше всмоктування. Процес травлення продовжується в тонкому кишківнику під впливом різних харчових ферментів. Саме в тонкому кишківнику відбувається перетворення вуглеводів у глюкозу, розщеплення ліпідів на жирні кислоти та моногліцериди, а білків – на амінокислоти. Ці речовини, що всмоктуються через стінки кишківника, потрапляють у кров. Всі ці процеси відбуваються за допомогою розчинника, під назвою – ВОДА. Чим швидше відбудеться перетравлювання їжі, тим швидше вийдуть з організму кінцеві продукти розпаду і прискориться обмін речовин. Також вода бере участь у всіх біохімічних процесах організму, приймає участь в живленні усіх клітин, тим самим покращуючи енергообмін, допомагає шлунку розріджувати їжу, що сприяє кращому травленню та засвоєнню поживних речовин; допомагає функціонуванню ферментів; допомагає запобігти запорам і здуттю живота, пом'якшує стілець і зберігає мастило травного тракту.

Вода значно уповільнює наступ такого знайомого всім відчуття як голод. Це особливо відчувається у вечірній час, тому рекомендується випивати перед вживанням їжі мінімум склянку води. Прийом їжі з водою відбувається на більш повільній швидкості і допомагає швидше насититися та приборкати набір ваги шляхом зупинок під час їжі для ковтків. Вони змушують їсти менше загалом і запобігають переїданню. Питна вода вгамовує гормони голоду і викликає «почуття спокою та ситості». Людина може думати, що вона голодна, коли вона просто хоче пити. Саме тому рекомендується пити воду регулярно (погодинно), щоб організм не відчував спраги. Згідно зі статистикою веб ресурсу охорони здоров'я WebMD, вживання води перед їжею призводить до середнього зниження споживання на 75 калорій за один прийом їжі. Якщо пити воду перед їжею тільки один раз в день, це змусить вас споживати на 27 000 менше калорій в рік. Тепер уявіть, що буде, якщо ви будете пити її перед кожним прийомом їжі!

У дослідженнях, проведених в 2014 році, 50 жінок з надмірною вагою випивали 500 мл води за 30 хвилин до сніданку, обіду і вечері додатково до їх звичайного споживання води протягом 8 тижнів. В учасників було встановлено зниження маси тіла, жиру і індексу маси тіла. Також вони повідомили про пригнічення апетиту.

Вода допомагає ниркам фільтрувати токсини та відходи, при цьому всі необхідні поживні речовини добре засвоюються організмом. Коли організм зневоднений, нирки затримують рідину, з'являється набряки, одутлий стан.

Вода потрібна для спалювання жиру. Без чистої води значно утруднюється засвоєння вуглеводів та жиру, які надходять разом із продуктами їжі. Міні-огляд від 2016 року показав, що збільшення споживання води призвело до збільшення ліполізу (процес метаболізму жиру) і втрати жиру в дослідженнях на тваринах.

Вода покращує метаболізм. Наприклад, на засвоєння 2 л води ваш організм витратить близько 100 ккал. Стільки ж калорій спалюється при прогулянці тривалістю 45 хв.

Скільки води ви маєте пити?

Як і будь-яка дієта, питний режим має свої рекомендації та обмеження. Багато хто рекомендує випивати близько 2 л на день.

Насправді, стандартних рекомендацій щодо питного режиму немає, і вони залежать від багатьох факторів, таких як:

- рівень активності;

- вік;

- вага;

- температура;

- співвідношення жирових тканин та м'язів;

- клімат;

- стан здоров'я.

В наступній статті ми детальніше опишемо причини, чому вода так необхідна для нормального функціонування організму та в процесі схуднення.

Будьте здорові!

Алла Цветкова Алла Цветкова , Диетолог
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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