У рамках діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України створені профільні Комісії

Повномасштабна війна внесла свої корективи в тактику, але не змінила стратегії нашої держави. Децентралізація була і залишається на часі, бо це реформа для майбутнього українців. Українське місцеве самоврядування саме під час війни показало свою міць і спроможність. Нові можливості, але й величезна відповідальність, реформа навчила мислити глобально та обʼєднала усіх нас. Саме під час війни ми побачили, якою дієвою вона може бути, і на скільки ефективно люди на місцях долають виклики.

Тетяна Єгорова-Луценко

Так, бойові дії в Україні поки що не припиняються, але децентралізацію влади навіть російська військова агресія не може спинити. Коли в нашій країні запускалась ця реформа, головним орієнтиром були найкращі європейські практики управління та розмежування повноважень між центром і громадами. Наразі в Україні маємо повне порозуміння між органами державної влади та місцевого самоврядування і спільне бачення того, що реформа децентралізації має бути реалізована у повному обсязі, адже саме це є необхідною умовою для подальшого розвитку країни та продовження курсу на євроінтеграцію. Головна мета: розвиток децентралізації на засадах Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращих світових стандартів суспільних відносин у цій сфері. Успішність реформи відзначають не тільки експерти в Україні, але й наші міжнародні партнери. Хоча нам теж є чим поділитися. Україна має унікальний досвід - роботи місцевого самоврядування в умовах війни.

Найбільш проблемними залишаються питання функціонування районних рад, їх повноважень та фінансування. Законодавець, у ході реформи з Децентралізації, намагаючись збільшити можливості місцевих рад та наблизити надання послуг населенню, надав перевагу місцевим радам базового рівня, а відтак дещо зменшив можливості місцевих рад районного рівня.

Всеукраїнська асоціація районних та обласних рад, яку я очолюю, провела вже чимало робочих зустрічей та обговорень з народними депутатами та керівництвом профільних Міністерств щодо виправлення ситуації що склалася. Розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, між різного рівня органів місцевого самоврядування має відбуватися за принципом субсидіарності, тобто послуга населенню має надаватись на тому рівні органу влади, який може її надати якомога ближче до громадянина та на високому рівні якості. Дійсно, деякі громади за своєю фінансовою спроможністю не в змозі утримувати наприклад соціальні об’єкти та надавати якісні послуги, що може призвести до скорочення таких закладів, тому працюємо над механізмами вирішення цієї проблеми і один з них це посилення можливостей районних рад.

Щодо утримання апарату районної ради, то нам вдається вирішення цієї проблеми за рахунок надання районним радам відповідної субвенції, що звичайно не вирішує проблему районних рад остаточно, але зменшує напругу що склалася.

Переконана, що в умовах Реформи ми зможемо цю проблему вирішити остаточно.

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України.

В цьому контексті важливим рушієм і підтримкою у ефективному завершенні реформи місцевого самоврядування є Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. По суті, він об’єднує в собі всю повноту влади в Україні - взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями, готує пропозиції для запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування. Єдність, взаєморозуміння, швидкість, спільний порядок денний – це саме те, чого ми потребуємо під час війни. Адже наша майбутня перемога – вона не лише про фронт. Вона й про ефективну роботу всіх управлінців усіх рівнів у тилу.

Робота профільних комісій Конгресу.

У рамках діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України створено профільні Комісії, які збиратимуть інформацію про поточні ключові проблеми у представників місцевих рад і місцевих державних адміністрацій, систематизовуватимуть її вноситимуть пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Долучитися до роботи Комісій можуть представники органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, парламентарі, урядовці, а також представники громадських організацій.

На засіданнях Комісії «Добре врядування», координатором якої від регіональних влад я є, порушуються питання, спричинені викликами війни і потребують вирішення, в тому числі на рівні центральної влади, зокрема щодо відсутності єдиної практики щодо розмежування повноважень між обласними військовими адміністраціями та обласними радами щодо бюджетних і кадрових питань; підтримки ЗСУ з боку органів місцевого самоврядування, наразі ОМС не має на це права; розмінування сільгоспземель і розширення кола установ, які мають право навчати саперів; зменшення тарифів для обласних КП, які надають послуги з водо- та теплопостачання, водовідведення. Зокрема, у Полтавській та Вінницькій областях є проблема у неможливості утримання таких підприємств, а отже - і ризик повної зупинки їх роботи тощо. Переконана, що робота Комісії сприятиме більш швидкому та грунтовному вирішенню важливих питань.

Зараз країна у вогні, але ми не зупиняємо реформи, і робимо все можливе для розвитку місцевого самоврядування, яке є головним стовпом у процесах відновлення країни після російських атак, співпраці з міжнародними партнерами, розвитку і майбутнього країни. Тільки разом зможемо вистояти!