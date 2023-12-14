Регіон Європа

Конгрес взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями. Також Конгрес готує пропозиції для підвищення ефективності виконання Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.
Цієї осені Конгрес почав роботу в новому форматі – розширені засідання його членів президії. Такі засідання вже пройшли в усіх областях України, їхні учасники розглядали основні проблеми кожного регіону.
Мета нового формату – комунікація членів президії, представників центральних органів влади, військових адміністрацій, та громад. А також, що важливо, мешканців регіонів – фермерів, підприємців, переселенців тощо. Так ми маємо змогу краще зрозуміти потреби людей.
Раніше такого прямого діалогу з мешканцями громад не проводилося, як не було й звітності за результатами засідань. Зараз завдяки онлайн-включенням взяти участь в обговоренні можуть навіть представники найвіддаленіших громад регіону. Також збільшено час для прямого діалогу з громадами в рамках засідань Конгресу та впроваджено публічне звітування.
Засідання відбуваються за принципом «питання-відповіді». Тобто питання можна поставити безпосередньо міністрам, керівникам уряду чи парламенту, керівництву силових органів. Відповідно і реакція на проблеми суттєво пришвидшується.
Питання, які будуть обговорені на підсумковому Конгресі місцевих та регіональних влад, обирають самі громади. На сайті Конгресу на голосування винесено 250 питань, взятих з дискусій на регіональних засіданнях в усіх областях. За результатами голосування 10 топових питань винесуть в залу засідання Конгресу.
Всього на регіональних засіданнях розглянули 274 питання, причому 54 вже вирішили, а по інших триває робота. Головні з них – відбудова пошкоджених війною обʼєктів, проблеми ВПО, сприяння бізнесу, розвиток підприємництва в тилових регіонах, розмінування, захист критичної інфраструктури, реабілітація військових, облаштування укриттів, безпечна освіта, транспортні шляхи тощо.
По суті, Конгрес об’єднує в собі всю повноту влади в Україні. Тому від динаміки його роботи залежить ефективність вирішення проблем. Єдність, взаєморозуміння, швидкість, спільний порядок денний – це саме те, чого ми потребуємо під час війни. Адже наша майбутня перемога – вона не лише про фронт. Вона й про ефективну роботу всіх управлінців усіх рівнів у тилу.