Регіон Європа

Вивченням реалізації Угоди на рівні регіонів займається Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Його створили для сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування.

Найчастіше ми уявляємо собі євроінтеграцію як щось велике, глобальне: міжурядові документи, євроінтеграційні закони, перемовини на рівні президентів. Все це вірно, але є ще одна сторона медалі – регіони. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом має виконуватися також і на місцевому рівні.

Тетяна Єгорова-Луценко

Конгрес взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями. Також Конгрес готує пропозиції для підвищення ефективності виконання Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Цієї осені Конгрес почав роботу в новому форматі – розширені засідання його членів президії. Такі засідання вже пройшли в усіх областях України, їхні учасники розглядали основні проблеми кожного регіону.

Мета нового формату – комунікація членів президії, представників центральних органів влади, військових адміністрацій, та громад. А також, що важливо, мешканців регіонів – фермерів, підприємців, переселенців тощо. Так ми маємо змогу краще зрозуміти потреби людей.

Раніше такого прямого діалогу з мешканцями громад не проводилося, як не було й звітності за результатами засідань. Зараз завдяки онлайн-включенням взяти участь в обговоренні можуть навіть представники найвіддаленіших громад регіону. Також збільшено час для прямого діалогу з громадами в рамках засідань Конгресу та впроваджено публічне звітування.

Засідання відбуваються за принципом «питання-відповіді». Тобто питання можна поставити безпосередньо міністрам, керівникам уряду чи парламенту, керівництву силових органів. Відповідно і реакція на проблеми суттєво пришвидшується.

Питання, які будуть обговорені на підсумковому Конгресі місцевих та регіональних влад, обирають самі громади. На сайті Конгресу на голосування винесено 250 питань, взятих з дискусій на регіональних засіданнях в усіх областях. За результатами голосування 10 топових питань винесуть в залу засідання Конгресу.

Всього на регіональних засіданнях розглянули 274 питання, причому 54 вже вирішили, а по інших триває робота. Головні з них – відбудова пошкоджених війною обʼєктів, проблеми ВПО, сприяння бізнесу, розвиток підприємництва в тилових регіонах, розмінування, захист критичної інфраструктури, реабілітація військових, облаштування укриттів, безпечна освіта, транспортні шляхи тощо.

По суті, Конгрес об’єднує в собі всю повноту влади в Україні. Тому від динаміки його роботи залежить ефективність вирішення проблем. Єдність, взаєморозуміння, швидкість, спільний порядок денний – це саме те, чого ми потребуємо під час війни. Адже наша майбутня перемога – вона не лише про фронт. Вона й про ефективну роботу всіх управлінців усіх рівнів у тилу.