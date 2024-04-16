«Успішний Харків»: які зарплати під час війни у ТОП-посадовців міської ради

Управлінський апарат будь-якої громади є найманими менеджерами, які мають бути підзвітні виборцям і платникам податків. Зокрема, в аспекті власної фінансової транспарентності – громадяни мають право знати, скільки грошей з місцевого бюджету отримують управлінці. Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив декларації про доходи ТОП-чиновників Харкова та визначив, скільки офіційно заробляють під час війни заступники мера і голови районних адміністрацій.

Більше, ніж у Терехова: зарплати заступників мера

На початку квітня 2024-го з’явилось нове порівняльне дослідження офіційних зарплат мерів обласних центрів за другий рік війни. «Лідерство» серед українських мерів продовжує утримувати Харківський міський голова Ігор Терехов, який у своїй декларації за 2023 рік вказав 1,7 млн. грн. отриманої зарплатні.

Попри такий «рекорд» у порівнянні з мерами інших міст, у Харківській міській раді зарплата Терехова далеко не найвища – одразу 7 його підлеглих у 2023 році отримали більше. Загалом, річні зарплати діючих заступників міського голови коливаються від 1,5 до 2,6 млн. грн.

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Найбільшу зарплату серед ТОП-посадовців Харківської мерії задекларував Михайло Фатєєв (2,6 млн. грн.) – заступник голови і директор Департаменту економіки та комунального майна. Хоча, якщо рахувати сумарні отримані за минулий рік виплати з Харківського міського бюджету, то найбільше заробила Тетяна Таукешева – заступниця мера та директор Департаменту бюджету і фінансів. На додачу до 2,3 млн. грн. зарплатні вона отримала 402 тис. грн. стипендії «почесного харків’янина».

В нашому попередньому дослідженні декларацій ТОП-чиновників ми вже звертали увагу на те, як за рахунок чималих виплат із міського бюджету Таукешева під час війни оновила свій автопарк придбанням Opel Grandland X 2019 року випуску за 305 тис. грн. (що є нижче за реальну ринкову вартість).

І Таукешева не єдина з ТОП-посадовців мерії, хто отримує стипендію «почесного харків’янина» – аналогічну виплату в 402 тис. грн. (на додачу до 2 млн. грн. річної зарплати) задекларувала Світлана Горбунова-Рубан.

Загалом, якщо порівнювати зарплати заступників мера за 2022 та 2023 роки, то спостерігається зростання, в середньому, на 34%. А найбільш суттєво збільшилась річна зарплатня заступниці мера з питань містобудування та архітектури Тетяни Овіннікової: за 2022 рік вона задекларувала 513 тис. грн., а за 2023-й – 1,9 млн. грн.

Водночас, варто відзначити й кадрові зміни в команді заступників міського голови. 25 січня 2023-го на посаду заступника мера з питань стратегічного розвитку міста було призначено Дмитра Ісаєва, який задекларував за 2023 рік 2,6 млн. грн. зарплатні. А 26 січня 2024 року новим заступником Терехова став Ігор Резнік, який, судячи з декларації, у 2023-му поєднував роботу в Департаменті контролю міськради з проходженням військової служби.

Натомість, за останню зиму були звільнені з посад заступників мера Євген Водовозов (у декларації перед звільненням вказав 1,9 млн. грн. зарплатні за січень-листопад 2023-го) та Віталій Мірошник (звільнений у лютому 2024-го, задекларував 1,4 млн. грн. зарплати за 2023 рік).

Вже в квітні 2024-го з’явилась інформація про звільнення Андрія Руденка – в місцевих ЗМІ та Telegram-каналах це пов’язують з проведенням у Руденка обшуків по справі щодо розкрадань на обладнанні фортифікаційних споруд. Однак, станом на середину квітня, в Реєстрі НАЗК немає «декларації перед звільненням» Руденка, а на сайті міськради він і досі позначений як заступник мера з питань забезпечення життєдіяльності міста.

«Хто тримає цей район»: зарплати харківських патронів

Окрім заступників міського голови, важливою ланкою в патронажній піраміді мера Харкова є голови районних у місті адміністрацій. Варто одразу підкреслити, що ці «внутрішні» районні адміністрації принципово відрізняються від «районних державних адміністрацій» (РДА), з якими їх часто плутають. Районні державні (або зараз «військові») адміністрації є продовженням президентської вертикалі виконавчої влади, натомість, до 9-ти районних адміністрацій всередині Харкова президент не має жодного відношення.

Згідно типового Положення, районна у місті адміністрація є виконавчим органом Харківської міської ради, а також виступає правонаступником відповідної районної ради та її виконавчого комітету. Тобто, районні адміністрації в Харкові замістили собою колишні районні ради (які функціонували до 2010 року). Проте, якщо районні ради утворювались за результатами голосування виборців, то зараз районні адміністрації існують в позаелекторальній площині політики та підпорядковуються міському голові.

Офіційні зарплати голів районних адміністрацій у Харкові коливаються від 789 тис. грн. до 1,2 млн. грн. на рік. У порівнянні з першим роком війни зарплати теж зросли, але не так суттєво, як у заступників мера – голови районів у середньому задекларували збільшення зарплат на 14%.

На відміну від команди заступників міського голови, жодних кадрових ротацій серед голів районних у місті адміністрацій за час повномасштабної війни не відбувалося. Хоча, ймовірність принаймні однієї заміни суттєво підвищилась після оголошення підозри голові Київського району Неллі Казанжиєвій по справі зловживань із системою «Шлях».

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Найбільшу зарплату за 2023 рік серед голів районів задекларував очільник Шевченківської адміністрації Володимир Котковський (1,2 млн. грн.). Найменшу (789 тис. грн.) – очільниця Холодногірського району Неллі Цибульник (донька голови сусіднього Новобаварського району Тетяни Цибульник).

У попередньому дослідженні ми вже звертали увагу на придбання під час війни очільником Слобідського району В’ячеславом Ільєнком двох земельних ділянок на Івано-Франківщині. Загалом, саме Ільєнко з-поміж 9-ти голів районів Харкова найбільш детально підійшов до заповнення власної декларації за 2023 рік, в якій у розділі «Цінне рухоме майно (окрім транспортних засобів)» вказав 25 різних позицій (зокрема, більярдну кімнату, басейн, кожух із натурального хутра та золоті запонки). Доповнює цей портрет успішного харківського чиновника під час війни новий Mercedes з автосалону. Автопарк родини Ільєнко в липні 2023-го поповнився автомобілем Mercedes-Benz GLE 300 D 2022 року випуску, придбаним його дружиною за 3 мільйони гривень.

Більш скромне оновлення автопарку в 2023 році сталося в родині голови сусіднього Основ’янського району Ганни Головчанської – в її декларації зазначено придбання чоловіком автомобіля KIA CEE’D 2018 року випуску. Вказана вартість у 48 700 грн. є типовим прикладом заниження реальної ціни в договорі для зменшення оподаткування.

Висновки

Дослідження показало, що всі ТОП-посадовці Харківської міської ради вчасно подали декларації про доходи за 2023 рік, що, вочевидь, є позитивним результатом із точки зору фінансової транспарентності влади. Водночас, змістовний аналіз декларацій дає менше приводів для позитивних висновків. По-перше, офіційні зарплати ТОП-чиновників є непропорційно вищими за середню зарплату в Харкові. По-друге, зарплати ТОП-чиновників навіть в умовах війни істотно зростають, лише посилюючи цей розрив із заробітками пересічних мешканців міста, за податки яких і утримується весь управлінський апарат.

Діючі заступники Ігоря Терехова задекларували за 2023 рік офіційні зарплати від 1,5 млн. грн. до 2,6 млн. грн. Доволі дивно, що одразу 7 заступників Харківського міського голови отримують більшу зарплату, ніж сам мер, який при цьому є «рекордсменом» серед усіх очільників обласних центрів в Україні. Незважаючи на певні кадрові ротації, в команді Ігоря Терехова є 8 діючих заступників, які працювали на цих посадах і в 2022-му, і в 2023 році. Сумарно в 2022 році вони заробили майже 12 млн. грн., а в 2023-му – 16,1 млн. грн. (зростання на 34%).

Зарплати голів районних адміністрацій у Харкові приблизно вдвічі нижчі, ніж у заступників мера – за рік очільники районів міста заробили від 789 тис. грн. до 1,2 млн. грн. У цієї категорії ТОП-чиновників за підсумками 2023 року також спостерігається зростання офіційних зарплат – у середньому, на 14%. Сумарно за підсумками 2023 року міський бюджет витратив понад 28 млн. грн. на зарплати заступників мера та голів районних адміністрацій. Для порівняння та визначення пріоритетів: річний обсяг фінансування цільової програми з розвитку підприємництва склав 7,7 млн. грн.

Загалом, попри заклики Ігоря Терехова до економії та публічні обіцянки зменшити витрати міського бюджету на чиновників, ТОП-посадовців мерії в перші два роки війни це не торкнулося. А з огляду на збільшення «управлінських видатків» у міському бюджеті на 2024 рік – вочевидь, не зачепить і в цьому році. Тож, бренд «Успішний Харків» не втрачає своєї актуальності навіть під час війни, однак не для усіх харків’ян, а лише для вкрай обмеженого кола осіб із оточення мера.

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».