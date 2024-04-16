Продовження медичної реформи: як покращити якість медичних послуг?

Як народний депутат та голова Комітету з питань здоров’я нації регулярно отримую скарги від пацієнтів. Частина з них – на якість надання медичних послуг у лікарнях. З початком наступного етапу медреформи команда Президента все більше уваги приділяє цьому питанню. Ми працюємо паралельно в кількох напрямках, щоб створити систему контролю за якістю медичних послуг. Один із них – це моніторинг відповідності медичних закладів умовам пакета НСЗУ. Просто зараз Національна служба здоров’я України вперше розриває договір з Київським обласним перинатальним центром: у закладі відсутнє обладнання, необхідне для порятунку немовлят. Таке рішення має стати сигналом для інших медичних закладів. У подібних випадках НСЗУ буде жорстко реагувати. Адже невідповідність умовам договору може напряму вплинути на якість медичних послуг та безпосередньо на здоров’я пацієнтів.

Фото: EPA/UPG

Почну з того, що медична реформа триває. Це принципова позиція Комітету з питань здоров’я нації, МОЗ та Офісу президента. Ми змінили засади фінансування сфери охорони здоров’я: перейшли від фінансування за наявності ліжко-місць до конкуренції між медичними закладами та принципу «гроші йдуть за пацієнтом». Відповідно до закону, розробленого нашим Комітетом та ухваленого Верховною Радою, минулого року стартував інфраструктурний етап реформи. За рахунок формування спроможної мережі медичних закладів ми забезпечимо ефективніше використання бюджетних коштів.

Паралельно з цими важливими системними змінами потрібно переходити до контролю за якістю медичних послуг. Торік ми разом з чиновниками та експертами докладно вивчили це питання.

Провели у Комітеті з питань здоров’я нації кілька нарад з керівництвом МОЗ, НСЗУ, Нацполіції, СБУ, командою юристів, експертами Світового банку, міжнародної компанії Deloitte, руху «Чесно», благодійних фондів «Пацієнти України», «Здорові рішення», керівниками медичних закладів, щоб визначити критерії перевірок, алгоритм реагування на скарги пацієнтів. Почули цікаві дані. Так, представники поліції розповіли про найчастіші схеми, які використовують зловмисники у медицині: завищення статистичних даних в електронній системі, введення інформації про «мертві душі», оплата через термінали послуг, які мають бути безоплатними за ПМГ. Юристи зазначили, що лише десята частина справ, де порушені права пацієнтів, закінчуються вироками суду. І на це, як показує юридична практика, потрібно від 3 до 5 років. Зловживання та відсутність реакції на скарги призводить, по-перше, до розкрадання бюджетних коштів, по-друге – у пацієнтів зникає бажання писати заяви. А ми, депутати та чиновники, не можемо реагувати на порушення без офіційного звернення.

Створення системи контролю за якістю медичних послуг ми ведемо паралельно в декількох напрямках:

Перший – моніторинг за відповідністю умовам договору

Раніше НСЗУ проводила лише автоматичний моніторинг через електронну систему охорони здоров’я. Це дозволяло виявляти випадки зловживань значних масштабів. Наприклад, один пацієнт за рік 6 тисяч разів звернувся до медика, лікар одночасно працював у 18 медичних закладах, виписано 421 електронних рецептів для людей, які померли. Але, на мою думку, разом з автоматичним моніторингом має діяти й фактичний, з перевірками безпосередньо у закладах.

Восени 2023 року Уряд, враховуючи наші рекомендації, затвердив порядок проведення моніторингу медичних закладів. Минулого року НСЗУ провела 9 моніторингових візитів до закладів, які надають неонатальну допомогу. Виявлені такі порушення: відсутність обладнання, цілодобових лабораторних досліджень, внесення до системи недостовірної інформації. Заклади оштрафовані на майже 100 млн грн, дію договорів призупинено до усунення порушень, а результати моніторингу направлені до МОЗ, місцевої влади та правоохоронних органів.

Розберемося на прикладі одного закладу, чому необхідно виконувати умови договору. Найбільше порушень виявлено в Київському обласному перинатальному центрі: відсутнє обладнання (аналізатор газів крові, апарат штучної вентиляції легенів високочастотний, амплітудно-інтегрований електроенцефалограф, системи централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню). До чого може призвести відсутність цього обладнання? Що немовля у важкому стані при народженні можуть не врятувати.

За минулий рік за пакетом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» заклад оштрафований. На цей рік сума договору – 12,8 млн грн. Наразі дію контракту зупинено до моменту, доки заклад не почне відповідати умовам пакету. НСЗУ розпочала процедуру розірвання договору. Якщо простими словами, то зараз перинатальний центр не може надавати якісні медичні послуги дітям. Розірвання договору – це сигнал для місцевої влади, що керівництво закладу працює неефективно та наражає на небезпеку пацієнтів.

Другий – створення окремого відділу в НСЗУ для обробки скарг пацієнтів

Заяви від пацієнтів – один з основних каналів комунікації з ними. За минулий рік новий підрозділ обробив 3,2 тис. скарг, повернено 144 млн грн для 23 людей. Подано 16 запитів до правоохоронних органів. Відзначу, що повноцінна реакція на порушення у лікарнях можлива лише за участі власників закладів – місцевої влади. За минулий рік тільки один власник відреагував на звернення, які НСЗУ спрямувала до місцевої влади.

Третій – запровадження KPI для сімейних лікарів

На зустрічах з нашими міжнародними партнерами регулярно обговорюю доцільність запровадження KPI для сімейних лікарів. На мою думку, за високий рівень профілактики, наприклад, інсультів та інфарктів серед своїх пацієнтів медик може отримувати доплату до капітаційної ставки. Адже раннє виявлення захворювань дозволяє значно зменшити навантаження на спеціалізовану медичну допомогу. Фактично ми говоримо про оцінку якості роботи лікаря «первинки» та виплату йому премії.

Четвертий – введення загальнообов’язкового медичного страхування

Запровадження загальнообов’язкового медичного страхування – одна з наших стратегічних цілей. В нашому Комітеті працювала робоча група, яка визначала найкращу для України модель страхування, перелік послуг, розробляла пілотні проєкти. У страхової компанії будуть чіткі критерії оцінки якості медичних послуг, що дозволить реагувати на порушення в лікарнях. Але під час повномасштабної війни ми не можемо точно визначити терміни впровадження медичного страхування.

П’ятий – страхування від лікарської помилки

Одна з ініціатив, над якою працює наш Комітет, страхування на випадок лікарської помилки. У більшості країн світу такий механізм працює – він дозволяє захистити і пацієнта, й лікаря, якщо трапиться медична помилка. Розробляємо відповідний законопроєкт.

Продовжуємо створювати систему, яка у майбутньому дозволить підвищити якість медичних послуг.