Медицина в умовах війни: ІТ-революція і розвиток після конфлікту

Із цього року всі медичні заклади України та лікарі-підприємці працюють в електронній системі охорони здоровʼя. Розвиток eHealth та IT-трансформація медичної галузі, її вихід на надсучасний рівень розвитку триває. Як відновити структури та процеси так, щоб вони захищали суспільство, а медичні послуги зробити сучасними та доступними кожному українцю?

Усеосяжний характер відновлення країни має зачепити і медичну галузь. Однак регенерації від наслідків війни тут буде замало – резильєнтність і адаптивність має стати основою системи охорони здоров’я, що призведе до тотальної цифровізації та розвитку.

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Війна і масове переміщення людей стали рушійною силою для інновацій у медичній сфері. Реформування застарілих стандартів у галузі стало вимогою часу і прискорило використання інформаційних технологій та електронної медичної допомоги. Тож війна може підштовхнути не лише до розвитку комфортного та доступного для всіх українців та українок сервісу, а й до використання сучасних методів діагностики та лікування.

Серед пріоритетних інновацій, що незабаром мають стати реальністю у нашій країні, можуть бути:

· резильєнтність;

· гуманізм і розширення прав пацієнта;

· транскордонність надання послуг;

· забезпечення привабливого середовища для медичних працівників.

Ці кроки можуть не лише розв'язати проблеми галузі, що потребують негайного реагування, – вони закладуть основу для покращення доступу до лікарських засобів і невідкладної допомоги після війни, трансформувавши систему охорони здоров’я, зробивши надання основних послуг орієнтованими на охоплення тих, хто найбільше цього потребує.

Резильєнтність

Післявоєнне відновлення, враховуючи масштаби втрат у галузі та порушення її функціонування, повинно включати не лише матеріальне відновлення медичних закладів, що зазнали нападів, але й нові виклики для працівників охорони здоров’я та всього населення держави, зокрема, збільшення потреби в ментальній реабілітації.

Система охорони здоров’я має адаптуватися до особливостей воєнного стану – стати гнучкішою. Адже серед вимушених переселенців – мільйони українців, зокрема, тисячі лікарів нині внутрішні мігранти та біженці. І під час війни, і після її закінчення медична сфера мусить реагувати на цілком нові потреби громадян.

«Медична Зірка» може бути точковим прикладом адаптації до нових умов. Персонал львівської філії нашої мережі на 90% складається з вимушених переселенців. А 80–85% її пацієнтів – це внутрішньо переміщені особи з областей, де тривають активні бойові дії.

Однак від усієї системи вимагається здатність протистояти новим потрясінням вчасно та ефективно, зберігаючи та відновлюючи свої базові структури та функції. Тому медична галузь має бути реформована новою IT-системою, що допоможе відрегулювати механізми комунікації, транспортування, скерування та перенаправлення пацієнтів. Так можна поєднати надання невідкладної, інтенсивної та хірургічної допомоги.

Адже сьогодні такої єдиної системи немає, здатність швидко адаптувати свої заклади та послуги, перерозподіляти кадрові ресурси в галузі охорони здоров’я є точковою і не задовольняє потреб усіх пацієнтів.

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Гуманізм і розширення прав пацієнта

Упровадження принципів людиноцентричності в системі охорони здоров’я також є вимогою часу, аби реагувати на зростання потреб у медичних послугах серед усього населення.

Державні медичні заклади в надзвичайних ситуаціях, таких як війна, не здатні задовольнити потреби усіх українців, що вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Тому задля забезпечення потреб в тих регіонах, де вимушених переселенців більше, державне врегулювання має забезпечити преференції та пільги на розширення мереж приватним роздрібним аптекам та приватним мережам медичних закладів. Це сприятиме не лише задоволення потреб в медичних послугах усього населення, але й розвитку бізнесу в регіоні.

«Медична Зірка» однією з перших в Україні запровадила систему залучення сімейних лікарів до співпраці. Попри те, що ми приватна мережа медичних закладів, укладення декларації з лікарем «Медичної Зірки» безоплатне, а після укладення декларації з лікарем, пацієнт не закріплений лише за одним відділенням. За потребою, клієнт-пацієнт може звертатись у будь-яке відділення «Медичної Зірки» та отримати весь спектр безоплатних послуг: огляд, направлення, лікування. І все це без прив’язки до місця реєстрації, без черг і безоплатно. Така новація з нашого боку і гуманізм, і відповідь на виклики часу, коли мільйони українців вимушені мігрувати і змінювати місце проживання, деколи кілька разів.

Водночас це й залученість бізнесу до тих проблем, що є в державі. Такою ініціативою ми розширюємо права пацієнта в Україні й одночасно розвантажуємо державні медичні заклади.

Мережа клінік «Медична Зірка» співпрацює з благодійними фондами та центрами гуманітарної допомоги, такими як «Я Маріуполь», «Моя Луганщина», «Мама+я», «Коло», «Будь як Ніна», «Лікарі Світу». Підприємство підписало меморандуми з корейськими благодійними організаціями «Green Doctors», «On hospital» про співпрацю в наданні медичної допомоги всім особам, які постраждали від війни і покинули окуповані території.

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За підтримки міжнародної організації UNICEF наші працівники організували мобільну бригаду, яка надає медичну допомогу населенню в прифронтових населених пунктах Харківської області. Співпрацюємо з міжнародною благодійною організацією "Карітас", завдяки цьому підприємство як мережа медичних закладів може безкоштовно надавати медичні послуги онлайн громадянам України, які мусили виїхати за кордон України, шукаючи прихистку від бойових дій. Цей напрямок є надважливим для забезпечення охорони здоров’я населення України, оскільки наші громадяни мають складнощі в отриманні медичних послуг в повному обсязі за кордоном з багатьох причин. Тому такий напрямок роботи нашого підприємства, як безкоштовне онлайн-консультування українськими лікарями пацієнтів, що вимушено перебувають в інших країнах, є дуже важливим та актуальним.

Транскордонність надання послуг

Лише офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні – майже 5 мільйонів осіб. За різними оцінками, від 5,6 до 6,7 мільйона українців нині за кордоном. Мільйони залишаються на тимчасово окупованих територіях. Тому надання медичних послуг для майже третини населення держави потребує системної адаптації до реалій.

Ми маємо забезпечити рівність та ефективність надання медичних послуг, і дієвим інструментом є телемедицина. Застосування телемедицини на державному рівні може варіюватися від країни до країни, але вона стає все більш важливою в сучасному медичному світі.

· Сполучені Штати Америки мають одну з найрозвинутіших систем телемедицини у світі. Тут державні програми та приватні медичні компанії надають широкий спектр телемедичних послуг.

· У Канаді телемедицина також високо розвинена, особливо у віддалених регіонах, де доступ до медичних послуг може бути обмеженим.

· Велика Британія: Національна служба охорони здоров'я Великої Британії активно використовує телемедицину для консультацій, особливо під час пандемії COVID-19.

· Телемедицина дуже поширена в Австралії, де вона допомагає забезпечити доступ до медичних послуг в регіонах з невеликою кількістю лікарів.

· В Індії телемедицина набула великого поширення завдяки розвитку інтернет-технологій та мобільних додатків.

Хоча телемедицина в Україні все ще розвивається, вона вже сьогодні має великий потенціал для поліпшення доступу до медичної допомоги, особливо в умовах воєнного конфлікту та внутрішньої міграції населення і для підвищення якості медичного обслуговування.

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Доступ до медичної допомоги в зоні конфлікту

Телемедицина може забезпечити можливість надавати медичну консультацію та діагностику в зоні конфлікту, де доступ до медичних закладів може бути обмеженим або небезпечним.

Медична допомога в евакуаційних пунктах

Для вимушених переселенців, які опинилися в евакуаційних пунктах або тимчасових місцях проживання, телемедицина може забезпечити доступ до медичної допомоги без необхідності фізичного відвідування лікаря.

Психологічна підтримка

Умови війни можуть викликати психологічний стрес та травми серед населення. Телемедицина може бути використана для надання психологічної підтримки та консультацій психологів для вимушених переселенців.

Діагностика і моніторинг хвороб

Телемедицина може допомогти в наданні послуги діагностики та моніторингу хвороб, зокрема хронічних захворювань, для людей, які переселилися в інші регіони або країни.

Міжнародний доступ до медичної допомоги

Для переселенців, які опинилися в інших країнах, телемедицина може забезпечити можливість консультування лікаря та надання медичної допомоги, не виїжджаючи за межі своєї локації.

Таким чином, телемедицина грає важливу роль у наданні медичної допомоги та підтримки в умовах воєнного конфлікту та внутрішньої міграції населення в Україні, а також для вимушених переселенців в інші країни.

Наша фірма продовжує розгортати зручну телемедичну платформу, яка була налаштована ще до початку конфлікту та протестується на сайті в експериментальному режимі. Наразі популярність таких послуг значно зросла, частково через зростання потреби українців у консультаціях з-за кордону.

Сучасні клініки, як «Медична Зірка», надають змогу отримати рекомендації від твого сімейного лікаря, терапевта, педіатра, допомагають отримати рецепт на потрібні ліки, навіть якщо пацієнт за кордоном або в іншому місті України.

«Медична Зірка» співпрацює з Національною службою здоровʼя України за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій і безоплатно надає медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою. Тобто після підписання декларації з нашим сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром можна отримати безоплатно консультації лікарів, вакцинацію, здати необхідні аналізи, отримати рецепти за програмою «Доступні ліки», довідки або листки непрацездатності, направлення на безплатну діагностику/лікування та консультації вузьких спеціалістів тощо.

Фото: надано автором

Забезпечення привабливого середовища для медичних працівників

Забезпечення привабливого середовища для медичних працівників є важливим аспектом розвитку медичної галузі в умовах воєнного конфлікту та внутрішньої міграції населення. Працівники охорони здоров'я, зокрема лікарі та медичні сестри, є найбільш цінним ресурсом для будь-якої медичної системи. Ось кілька ключових аспектів, які можуть сприяти створенню привабливого середовища для медичних працівників:

Забезпечення безпеки: В умовах війни та конфлікту медичні працівники можуть опинитися під загрозою безпеки. Для їхнього захисту потрібно розробити ефективні системи безпеки, забезпечити їм необхідне екіпірування та навчання щодо заходів безпеки. Фінансова мотивація: Забезпечення гідної заробітної плати та фінансових стимулів може зробити медичну професію більш привабливою. Це може включати підвищення заробітної плати, надання додаткових бонусів за роботу в умовах конфлікту, а також можливість отримання фінансової підтримки для навчання та підвищення кваліфікації. Професійний розвиток: Забезпечення можливостей для професійного зростання та навчання може зробити медичну кар'єру більш привабливою. Це може включати участь у навчальних програмах, семінарах та конференціях. Психологічна підтримка: Умови війни можуть створювати високий рівень стресу для медичних працівників. Забезпечення психологічної підтримки та консультування може допомогти їм у справлянні зі стресом та травмами. Удосконалення умов праці: Забезпечення сучасного обладнання та удосконалення умов роботи в лікарнях і клініках може покращити комфорт медичних працівників і зробити роботу менш виснажливою.

Забезпечення привабливого середовища для медичних працівників є важливим кроком у покращенні системи охорони здоров'я в умовах воєнного конфлікту та внутрішньої міграції населення. Це сприятиме залученню та збереженню кваліфікованих фахівців у галузі медицини і забезпечить доступ до якісної медичної допомоги для населення.

Медицина після війни повинна бути гуманізованою та орієнтованою на пацієнта, беручи до уваги всі виклики та проблеми, з якими суспільство стикається в умовах воєнного конфлікту та внутрішньої міграції населення. Важливо розглядати медицину як послугу, яка має бути доступною для всіх, незалежно від їхнього статусу, місця перебування чи стану здоров'я.

Одним з ключових аспектів подолання викликів війни є впровадження IT-трансформації у сфері охорони здоров'я. Телемедицина та інші сучасні технології можуть забезпечити доступ до медичної допомоги у віддалених та важкодоступних регіонах, а також допомагати в наданні психологічної підтримки для тих, хто потерпів від воєнного стресу.

Для підвищення якості та доступності медичної допомоги важливо також сприяти розвитку приватних медичних закладів та партнерствам з благодійними організаціями та міжнародними партнерами. Це допоможе зменшити навантаження на державну систему охорони здоров'я та забезпечити якісну медичну допомогу для всіх громадян.

У медицині після війни також важливо створити привабливе середовище для медичних працівників, забезпечуючи їхню безпеку, гідну оплату та можливості професійного росту. Це сприятиме збереженню та залученню кваліфікованих фахівців, які готові працювати в умовах викликів війни та гарантувати надання медичної допомоги населенню.

У повоєнний період покращення медичної системи має стати пріоритетом для держави та суспільства загалом. Гуманізм, доступність, якість та інноваційність повинні стати керівними принципами в медицині, щоб країна могла відновити своє здоров'я та добробут після війни та внутрішньої міграції населення.