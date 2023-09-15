Кличко в Берліні зустрівся з головою Єврокомісії: йшлося про підтримку вступу України до ЄС

Мер Києва Віталій Кличко під час свого візиту до Німеччини зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися питання членства України у Європейському Союзі. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрілися в Берліні з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неформального спілкування я наголосив на необхідності підтримки вступу України до ЄС. Бо інтеграція нашої держави в європейські й трансатлантичні структури — це запорука миру й стабільності в усій Європі. Світового порядку, який намагається зруйнувати росія. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що підтримка буде», - зазначив Віталій Кличко.

Він також наголосив, що Урсула фон дер Ляєн акцентувала на необхідності демократичних перетворень в Україні.

«Україна, як пообіцяла, має виконати необхідні умови. Та втілити невідкладні реформи. Бо відновлення України — це насамперед демократичні перетворення», - відзначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та обговорив пришвидшення постачання в Україну дальнобійних ракет Taurus.

Також Віталій Кличко домовився з мером Берліна про допомогу Києву у будівництві інноваційного муніципального центру протезування для військових.