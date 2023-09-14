Берлін допоможе створити у Києві муніципальний центр протезування для військових

Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“На знак важливості нашої співпраці та на знак солідарності німецьких партнерів з українцями відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота”, - написав Кличко.
Мер Києва розповів, що обговорив з мером Берліна Каєм Вегнером допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки.
Також мери обговорили сприяння столиці Німеччини у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових.
Кличко уточнив, що Берлін готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців.
Нагадаємо, американські спеціалісти розпочали навчальну місію з протезування українців в центрі реабілітації Superhumans. Протезування зможуть отримати військові та цивільні, які постраждали від війни.
Ця місія триватиме до кінця року. В її межах відбудуться кілька етапів спільних американсько-українських навчань, протезування отримають понад 30 пацієнтів. Загальна вартість місії складає 1 млн доларів.