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Берлін допоможе створити у Києві муніципальний центр протезування для військових

Також столиця Німеччини передасть Києву автобуси та комунальну техніку. 

Берлін допоможе створити у Києві муніципальний центр протезування для військових
Фото: Віталій Кличко

Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“На знак важливості нашої співпраці та на знак солідарності німецьких партнерів з українцями відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота”, - написав Кличко.

Мер Києва розповів, що обговорив з мером Берліна Каєм Вегнером допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. 

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Також мери обговорили сприяння столиці Німеччини у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових.

Кличко уточнив, що Берлін готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців.

Нагадаємо, американські спеціалісти розпочали навчальну місію з протезування українців в центрі реабілітації Superhumans. Протезування зможуть отримати військові та цивільні, які постраждали від війни. 

Ця місія триватиме до кінця року. В її межах відбудуться кілька етапів спільних американсько-українських навчань, протезування отримають понад 30 пацієнтів. Загальна вартість місії складає 1 млн доларів.

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