Головне за день. Четвер, 14 вересня

Частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки, наступальні дії Сил оборони, навчання українських пілотів на винищувачах Gripen, відкриття в Києві польового офісу МКС. Яким запам’ятається 568-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські військові тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки. Крім того, відбили близько десятка атак росіян у районі Мар’їнки.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, двох зенітно-ракетних комплексах, п'яти артилерійських засобах та складу боєприпасів противника.

Росія завдала ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 вересня – в нашій новині.

Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков", повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Ці судна окупаційного флоту атакували в південно-західній частині Чорного моря.

Українські пілоти пройшли навчання на винищувачах Gripen, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Як ідеться в заяві міністра, "ознайомчу підготовку завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил, навчання пройшло добре".

Ця підготовка включає випробувальні польоти як літаком, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

У травні цього року уряд оголосив, що Швеція вирішила запросити українських пілотів та наземний персонал для ознайомчого навчання за системою Gripen.

"Як ми вже говорили, ми не виключаємо відправки Gripen в Україну. Досвід навчання тепер повинен лягти в основу роботи зі з'ясування умов для цього", — зазначив шведський міністр оборони.

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду. В Україну з цієї нагоди прибув прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Про це під час брифінгу повідомили Генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який з цієї нагоди прибув в Україну.

Андрій костін зазначив, що робота офісу "допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом", а також підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини росіян.

Цей польовий офіс в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Подробиці – в новині.

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