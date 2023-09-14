Куп'янську громаду відвідав американський сенатор

Під час зустрічі були досягнуті домовленості про відбудову та розвиток громади.

Куп'янську міську територіальну громаду Харківської області відвідала делегація зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомила пресслужба Куп'янської МВА.

До складу делегації увійшов сенатор Кері Бейкер від Флориди, засновник благодійного фонду "Місія 823 " Шон Салліван та комісар округу району Лейк Каунті (Флорида) Шон Паркс.

Вони відвідали зруйновану будівлю відділку поліції, в якому російські військові облаштували катівню. Члени делегації відвідали оглядовий майданчик, центральну площу міста Куп'янськ, оглянули зруйновані внаслідок обстрілів російськими терористичними військами будівлі адміністрації, краєзнавчого музею, будинку культури та центральної міської лікарні.

Також гості із США поспілкувалися з місцевими мешканцями.

Сенатор Бейкер висловив підтримку Україні, під час зустрічі були досягнуті домовленості про підтримку Куп'янської громади та подальшу співпрацю в напрямку її відбудови та розвитку.

Нагадаємо, з Куп'янського району Харківської області евакуювали майже 1 500 людей. Загалом потрібно перемістити звідти у безпечніші місця близько 12 тисяч громадян.