Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров опублікував у своєму-телеграм-каналі відео з моментом удару по російському флоту.

Глава Мінцири зазначив, що це "працює ГУР" і "працюють донори United24", а також "українські технології".

Нагадаємо, Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков".

Крім того, ГУР і ВМС провели спецоперацію в районі Євпаторії - тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Напередодні стало відомо, що у Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищили великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.