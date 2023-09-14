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ООН планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців

Кластер з питань житла та непродовольчих товарів також допоможе з паливом.

ООН планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців
Фото ілюстративне
Фото: Київський метрополітен

Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До спецнаборів увійдуть зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.

Крім того, кластер надасть ще один вид допомоги – це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами.

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Нагадаємо, нещодавно Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України почала перераховувати додаткові грошові виплати пенсіонерам у регіонах, що найбільш постраждали від війни.

Раніше стало відомо, що ООН скорочує продовольчу програму та виплати і допомогу мільйонам потребуючим у світі через нестачу коштів - на потреби організації надходить дуже мало пожертв.

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