Джонсон звернувся до Трампа з прямим закликом підтримувати Київ у разі перемоги на виборах

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звернувся до експрезидента США Дональда Трампа з прямим закликом не відмовлятися від підтримки України США, якщо він стане президентом у 2024 році.

Про це він написав для Spectator після поїздки в Україну, зазначає Politico.

Джонсон попередив, що перемога Росії може бути бумерангом для будь-якої адміністрації Трампа.

“Перемога Путіна стала б катастрофою для Заходу та американського керівництва, і я не вірю, що це результат, який міг би легко витримати президент США, не кажучи вже про того, хто хотів знову зробити Америку великою”, − зазначив британець.

На думку Джонсона, якщо Україні вдасться дати відсіч Росії, “тоді станеться навпаки”.

“Усьому світу буде надіслано полярне повідомлення: що ми дбаємо про демократію, що ми готові підтримувати наші принципи, і що Захід все ще має сміливість дотримуватися чогось (підтримувати Україну, - ред.), поки ми не досягнемо успіху”, − додав він.

Коментарі Джонсона прозвучали на тлі хвилювання українців щодо того, що означатиме президентство Трампа для підтримки Києва Заходом.

З часу звільнення з посади минулого року екслідер Великобританії енергійно лобіював продовження підтримки України. У травні він взяв участь у приватному обіді в Далласі (штат Техас) у рамках зусиль зміцнити підтримку українських військових зусиль з боку скептично налаштованих республіканців. Джонсон обідав із Трампом під час тієї ж поїздки, наголосивши на “життєво важливому значенні перемоги України”.

Нагадаємо, у травні Трамп заявив, що хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним і розв’язати війну в Україні "за один день, 24 години". Він не сказав, чи вважає Путіна воєнним злочинцем.