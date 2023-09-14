Йому загрожує до 15 років тюрми.

Служба безпеки України повідомила про викриття інформатора РФ на Донеччині, який коригував ворожі удари голосовими повідомленнями. Він збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.

Найбільше ворога цікавила дислокація підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області. Для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони.

Отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох «зв’язкових» на тимчасово окупованій території Донеччини. Ними виявились командир батальйону «Єнакієво-Дунайської бригади» та бойовик «мотострілкового полку» Південного військового округу ЗС РФ.

Встановлено, що передачу розвідданих фігурант робив у виді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, коригувальниця ворожих обстрілів по Харкову отримала 11 років за ґратами. Жінка передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста.