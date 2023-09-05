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Коригувальниця ворожих обстрілів по Харкову отримала 11 років за ґратами

Жінка передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста.

Коригувальниця ворожих обстрілів по Харкову отримала 11 років за ґратами
Фото: Офіс Генпрокурора

Коригувальниця ворожих обстрілів по Харкову отримала 11 років за ґратами.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав жінку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Їй призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що уродженка м. Антрацит Луганської області, яка тривалий час проживала у Харкові, на виконання завдань представника НЗФ «ЛНР» передавала інформацію про розташування українських військових та техніки у місті.

Жінка також передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста.

У квітні 2022 року правоохоронці затримали жінку. Під час обшуку у неї було виявлено майже 135 тисяч євро, понад 215 тисяч доларів США та майже 735 тисяч російських рублів.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали співробітницю місцевого заводу, за чиїм коригуванням росіяни завдали ракетного удару по підприємству. Фігурантка справи знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі».

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