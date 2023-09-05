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У Харкові затримали співробітницю місцевого заводу, за чиїм коригуванням росіяни завдали ракетного удару по підприємству

Фігурантка справи знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі».

У Харкові затримали співробітницю місцевого заводу, за чиїм коригуванням росіяни завдали ракетного удару по підприємству
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України. Щоб скоригувати ворожу атаку РФ, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору.

Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті. Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ.

Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, за ґрати потрапили троє російських інформаторів, які коригували атаки Росії по Донеччині і Дніпропетровщині. За матеріалами СБУ, один зі зловмисників отримав 14 років ув’язнення, інший – 12, а третій злочинець проведе за ґратами 9 років.

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