У Луганській області підірвали фінансиста ватажка терористів "ЛНР" Пасічника. До підриву причетна СБУ, – джерела

Афанасьєвський поки живий, але поранений.

На окупованій території Луганської області підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював так звану митницю та є фінансистом ватажка терористів "ЛНР" Леоніда Пасічника. Джерела LB.ua підтверджують, що чергова "бавовна" – результат роботи СБУ.

Його підірвали у власному помешканні. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

"Цей «діяч», який є генерал-майором та агентом центрального апарату фсб, відомий тим, що став «фінансистом» голови т.з. лнр Леоніда Пасічника", – повідомили співрозмовники редакції.

Афанасьєвський "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. Щодо нього вжиті персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.