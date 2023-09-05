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Ворог обстріляв Нікополь та Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

Є руйнування, люди не постраждали.

Ворог обстріляв Нікополь та Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

Учора ввечері російські військові обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Також під ударами окупантів вкотре опинився Нікополь.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згідно з повідомленням, ворог бив по Великомихайлівській громаді з "Урагану". Один з снарядів поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда, пожежу загасили. Побитий мотоцикл.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю. Всюди минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, учора вранці росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Шість ворожих дронів збили сили ППО, однак були влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа.

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