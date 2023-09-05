​Дайте можливість місцевій владі купувати дрони для ЗСУ!

Фото: Генштаб ЗСУ

За те, що з міських, селищних бюджетів громади витрачали кошти на закупівлю дронів та іншого обладнання для ЗСУ. Обладнання, без котрого не можна зараз уявити війну.

Нонсенс? Жарт?

Ні, зараз така реальність.

Через позицію керівників оборонного сектору загальнодержавний бюджет, передбачений безпосередньо на забезпечення війська, не тратиться на закупівлю потрібних для армії безпілотників. Ті ж Мавіки Міноборони принципово не купує, хоча гроші є.

Тому левова частина тягаря по забезпеченню Сил Оборони України дронами та супутнім обладнанням та послугами лягає на плечі – фондів, окремих громадян, приватних та державних підприємств тощо.

Фото: тг-канал Віталія Бунечко Житомирська міськрада та гуманітарний Хабом «Житомир» передають 35 дронів Mavic 2 Десантно-Штурмовим військам.

Одне із потенційно грошовитих джерел – це кошти місцевого самоврядування. Котре, в своїй більшості, готове тратитися на БПЛА для фронту. Але реально на це зважуються лише одиниці, котрі вирішують, що допомагати передовій – це важливіше, і готові змиритися з кримінальними провадженнями.

Серед представників органів місцевого самоврядування (ОМС) гроші на дрони тратять лише сміливці.

Так не має бути. Оскільки захист Вітчизни по Конституції та по факту – справа усього українського народу, то кримінально переслідувати посадовців ОМС за таку потрібну матеріальну допомогу захисникам – неправильно, шкідливо.

Але факти кримінальних проваджень і всіляких сумнівних перевірок з боку ДБР, нацполції, котрі зупиняють роботу ОМС, є в достатній кількості, щоб залякати більшість.

Найпростіший вихід – це просто розширити повноваження місцевого самоврядування. Прямо, не двозначно, чітко і великим буквами прописати у законодавстві повноваження ОМС витрачити гроші на закупівлю, виробництво, ремонт, модернізацію, розробку дронів для Сил Оборони України, а також на аналогічні дії щодо усього, що стосується захисту від БПЛА тощо.

Законопроекти у Раді для цього є, зокрема, зареєстровані під номерами 9559 та 9560. Ініцатор – представник більшості Дмитро Микиша і його колеги.

Питання – до профільних комітетів парламенту, до комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (очолює його Олена Шуляк) і до комітету з питань бюджету. Ці органи парламенту мають спрацювати так, щоб відповідні зміни до закону про місцеве самоврядування та бюджетного кодексу з’явилися на голосуванні у залі ВРУ.

Фото: Telegram/Zelenskiy

Військо потребує допомоги. Військовим частинам в сто разів складніше зараз закупати дрони самостійно, а ОМС – в сто разів простіше, бо там постійно працюють фахівці із закупівель.

Дивуємося, чого до сих пір така потрібна і насправді проста законодавча робота не була зроблена, і чекаємо, що з 9559 та 9560 виростуть необхідні спрощення у роботі місцевої влади.

P.S. У нашого ворога – Російської Федерації – уже давно по усіх регіонах спущена рознарядка створити виробництва дронів і центри навчання пілотів. І ця рознарядка реально виконується, тож варто не відставати від противника. Війна у нас тотальна, війна у нас – справа усіх.