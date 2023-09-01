Псков. Стратегічні бомбардування

За чутками радіо “Слон ФМ” (чатики та особисті контакти) – до семи бортів уражені, в основному осколково-фугасною бойовою частиною.
Тобто, пожежа не обов'язкова, але двигуни, кабіна та кабелі – в решето. Готуйте капітальний ремонт літака.
Потрапляння у склад боєприпасів – пожежа перекинулася після детонацій на стоянку літаків, хоча були й прямі влучення в баки.
Можливо, що це місцеві запаси 334-го транспортного полку – різноманітні снаряди до ЗУ-23\2 та освітлювальні люстри.
Але можливо й ні: аеродром – повітряний міст, здетонувати могли подарунки на рампі.
Попадання у паливний резервуар. Це завжди добре – резервуар швидко відновлять, але вогонь дає яскраву картинку СВО, що йде за планом.
Втім, аеропорт Пскова закрито до 30 вересня – їздіть вагонами РЖД, дорогі росіяни. Ми ось мандруємо і вам доведеться. Кажуть, якась спецоперація чи що?
До речі, опосередкований доказ на користь детонації боєприпасів та розліт, із засміченням території – час на відновлення пошарпаної інфраструктури явно не місяць, трапилось щось серйозне.
Була інформація, що вибухи було чути у розташуванні 2-ї бригади ГРУ у передмісті.
Це розгорнута кадрована бригада, там однозначно склад РАВ, з усіма цими Град-П, мінометними мінами та іншим скарбом, який непогано заводиться.
Оголосили план “Ковер” – усе, що літає в зоні відповідальності аеропорту, має сісти і в секторі працює лише ППО.
Ймовірно, росіяни розуміють після “Боїнга” рівень своїх зенітників, тому скасовують рейси в Домодєдово та Внуково, військово-цивільний аеропорт Пскова вийшов з чату.
Атаковані одночасно шість регіонів РФ та тимчасово окупований Крим. Перерване авіаційне сполучення, десятками скасовували та затримували рейси. Загалом все це відбувається вже майже рутинно.
З урахуванням семисоткілометрової відстані – все вийшло непогано. Уражений великий логістичний центр, стратегічний завод “Кремній Ел”, у Пскові сьогодні вранці прилетіло в готель, є уривчасті дані про “перехоплення” дронів телевежами.
Мільярдні збитки.
Я не прихильник вимірювати військову техніку грошима, бо РФ теоретично може на свої гроші побудувати 1000+ танків “Армата”, а поки що має тільки вологі мрії.
Але тут унікальний випадок: Іл-76 – це махіна, ціною під 120 млн. доларів. У двопалубному варіанті – ще дорожча.
Втрата 8% відсотків парку, що літає (нехай навіть не безповоротна, а на ремонт), це успішний успіх сам по собі.
Свого часу для перекидання контингенту в Казахстан противник використав до 75 ІЛ-76. Так, крім навчальних бортів і донорів – це все, що є у спадкоємців Третього Риму.
А ще й руйнація зв'язності регіонів, й витрата ракет, витрати на створення підрозділів з антидроновими рушницями та постів спостереження.
І вже зовсім неочевидні речі. Наприклад, смуга з барж, набитих діпольними відбивачами і обтягнутих кілометрами бонів-сіток, в намаганнях захистити Кримський міст.
Асиметричний тазик
Скільки це мільярдів рублів згоряє у пеклі війни?
Якби РФ населяли не біороботи, що аплодують Пригожину, який збиває десяток літальних апаратів РФ і одночасно верещать, що все йде за планом (таємно ховають його і забороняють розслідування, але кажуть, що загинув Євген Вікторович від рук французьких колонізаторів), то вони б задумалися про план спеціальної операції.
Операції, що завела через дев’ятнадцять місяців РФ у ситуацію, що доводиться відбиватися від хвиль дронів, ховати транспортні борти та стратегічну авіацію, перелітаючи на аеродроми подалі від європейської частини РФ.
Може варто перечитати план – чи був у ньому пункт “аеропорти над центральною Росією повинні не працювати 4 ночі на тиждень”?
Раніше коли я писав про стратегічні бомбардування, то завжди додавав лапки, але зараз вже не потрібно. Три поспіль удари по аеродромах, в яких вийшло з ладу півтора десятки літаків, включаючи дальні бомбардувальники Ту-22М3 та транспортники, паралізована перевалка СПГ, параліч аеропортів.
Що хочеться сказати? Тільки знову процитувати самого себе із грудневої статті. Вже не вперше, але що ж вдієш.
“Більш ніж упевнений, що наші удари у відповідь дронами за 700 км по Енгельсу – тільки початок. Скоро ми самі почнемо виробляти довгу руку.
Україна – не Палестина, а наші можливості дещо більші за можливості арабів, які за допомогою Ірану на території 360 кв. кілометрів утримують підземні цехи для збирання та виготовляють до 15 тисяч ракет.
Адже й вони можуть випускати не лише аналоги “смерча”, а й поодинокі ракети, що літають на 200 км. Так, їх збивають, але ця вічна гонитва меча та щита обтяжує економіку Ізраїлю.
Чи в Україні, чи в Східній Європі релокуємо та локалізуємо, закупимо – не важливо, але отримаємо свої ракети та свої важкі дрони.
Так працює будь-який затяжний воєнний конфлікт.
Загалом, недаремно росіяни ставлять тактичну ППО у снігах під Москвою”.
Радий, що не помилився.