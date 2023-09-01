Псков. Стратегічні бомбардування

Потім навіть відбиті кремлівські речники повинні якось відповідати за те, як же це трапилося і хто ж це зробив.

Те, що у Кремлі змушені були визнати на офіційному рівні ушкодження, є гарантією того, що ураження важкі і скоро інформація полізе у вигляді фото та відео.

Мінімум чотири пошкоджені транспортники Іл-76 на аеродромі “Хрести” у Пскові – два з них згоріли.

Фото: t.me/cxemu Супутникові знімки аеродрому у Пскові, де внаслідок атаки безпілотників у ніч на 30 серпня було пошкоджено Іл-76.

За чутками радіо “Слон ФМ” (чатики та особисті контакти) – до семи бортів уражені, в основному осколково-фугасною бойовою частиною.

Тобто, пожежа не обов'язкова, але двигуни, кабіна та кабелі – в решето. Готуйте капітальний ремонт літака.

Потрапляння у склад боєприпасів – пожежа перекинулася після детонацій на стоянку літаків, хоча були й прямі влучення в баки.

Можливо, що це місцеві запаси 334-го транспортного полку – різноманітні снаряди до ЗУ-23\2 та освітлювальні люстри.

Але можливо й ні: аеродром – повітряний міст, здетонувати могли подарунки на рампі.

Попадання у паливний резервуар. Це завжди добре – резервуар швидко відновлять, але вогонь дає яскраву картинку СВО, що йде за планом.

Втім, аеропорт Пскова закрито до 30 вересня – їздіть вагонами РЖД, дорогі росіяни. Ми ось мандруємо і вам доведеться. Кажуть, якась спецоперація чи що?

До речі, опосередкований доказ на користь детонації боєприпасів та розліт, із засміченням території – час на відновлення пошарпаної інфраструктури явно не місяць, трапилось щось серйозне.

Фото: соцмережі Атака дронів по Пскову.

Була інформація, що вибухи було чути у розташуванні 2-ї бригади ГРУ у передмісті.

Це розгорнута кадрована бригада, там однозначно склад РАВ, з усіма цими Град-П, мінометними мінами та іншим скарбом, який непогано заводиться.

Оголосили план “Ковер” – усе, що літає в зоні відповідальності аеропорту, має сісти і в секторі працює лише ППО.

Ймовірно, росіяни розуміють після “Боїнга” рівень своїх зенітників, тому скасовують рейси в Домодєдово та Внуково, військово-цивільний аеропорт Пскова вийшов з чату.

Атаковані одночасно шість регіонів РФ та тимчасово окупований Крим. Перерване авіаційне сполучення, десятками скасовували та затримували рейси. Загалом все це відбувається вже майже рутинно.

З урахуванням семисоткілометрової відстані – все вийшло непогано. Уражений великий логістичний центр, стратегічний завод “Кремній Ел”, у Пскові сьогодні вранці прилетіло в готель, є уривчасті дані про “перехоплення” дронів телевежами.

Фото: t.me/cxemu

Фото: t.me/cxemu

Мільярдні збитки.

Я не прихильник вимірювати військову техніку грошима, бо РФ теоретично може на свої гроші побудувати 1000+ танків “Армата”, а поки що має тільки вологі мрії.

Але тут унікальний випадок: Іл-76 – це махіна, ціною під 120 млн. доларів. У двопалубному варіанті – ще дорожча.

Втрата 8% відсотків парку, що літає (нехай навіть не безповоротна, а на ремонт), це успішний успіх сам по собі.

Свого часу для перекидання контингенту в Казахстан противник використав до 75 ІЛ-76. Так, крім навчальних бортів і донорів – це все, що є у спадкоємців Третього Риму.

А ще й руйнація зв'язності регіонів, й витрата ракет, витрати на створення підрозділів з антидроновими рушницями та постів спостереження.

І вже зовсім неочевидні речі. Наприклад, смуга з барж, набитих діпольними відбивачами і обтягнутих кілометрами бонів-сіток, в намаганнях захистити Кримський міст.

Асиметричний тазик

Скільки це мільярдів рублів згоряє у пеклі війни?

Фото: Вікіпедія Військово-транспортний Іл-76 ВКС РФ

Якби РФ населяли не біороботи, що аплодують Пригожину, який збиває десяток літальних апаратів РФ і одночасно верещать, що все йде за планом (таємно ховають його і забороняють розслідування, але кажуть, що загинув Євген Вікторович від рук французьких колонізаторів), то вони б задумалися про план спеціальної операції.

Операції, що завела через дев’ятнадцять місяців РФ у ситуацію, що доводиться відбиватися від хвиль дронів, ховати транспортні борти та стратегічну авіацію, перелітаючи на аеродроми подалі від європейської частини РФ.

Може варто перечитати план – чи був у ньому пункт “аеропорти над центральною Росією повинні не працювати 4 ночі на тиждень”?

Раніше коли я писав про стратегічні бомбардування, то завжди додавав лапки, але зараз вже не потрібно. Три поспіль удари по аеродромах, в яких вийшло з ладу півтора десятки літаків, включаючи дальні бомбардувальники Ту-22М3 та транспортники, паралізована перевалка СПГ, параліч аеропортів.

Фото: Збройні сили України. На аеродромі 'Сольці' згорів російський бомбардувальник Ту-22М3. За версією міноборони РФ, він 'ушкоджений'

Що хочеться сказати? Тільки знову процитувати самого себе із грудневої статті. Вже не вперше, але що ж вдієш.

“Більш ніж упевнений, що наші удари у відповідь дронами за 700 км по Енгельсу – тільки початок. Скоро ми самі почнемо виробляти довгу руку.

Україна – не Палестина, а наші можливості дещо більші за можливості арабів, які за допомогою Ірану на території 360 кв. кілометрів утримують підземні цехи для збирання та виготовляють до 15 тисяч ракет.

Адже й вони можуть випускати не лише аналоги “смерча”, а й поодинокі ракети, що літають на 200 км. Так, їх збивають, але ця вічна гонитва меча та щита обтяжує економіку Ізраїлю.

Чи в Україні, чи в Східній Європі релокуємо та локалізуємо, закупимо – не важливо, але отримаємо свої ракети та свої важкі дрони.

Так працює будь-який затяжний воєнний конфлікт.

Загалом, недаремно росіяни ставлять тактичну ППО у снігах під Москвою”.

Радий, що не помилився.