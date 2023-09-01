Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
ГоловнаСуспільствоВійна

США замовили у американської компанії ракети AMRAAM для України

Контракт на суму 192 млн доларів укладений до 29 листопада 2024 року.

США замовили у американської компанії ракети AMRAAM для України
ракети AMRAAM
Фото: Вікіпедія

Міністерство оборони США замовило в американської компанії Raytheon керовані ракети “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

Про це йдеться на сайті відомства. 

З компанією Raytheon Missiles and Defense, Тусон, штат Арізона, уклали відповідний контракт на невизначену кількість поставок на суму 192 млн доларів. 

Контракт передбачає закупівлю AMRAAM з різних джерел. 

Контракт укладений до 29 листопада 2024 року. 

Кошти виділяються з Ініціативи сприяння безпеці в Україні. 

AMRAAM – це керовані ракети, що є основною зброєю для американських винищувачів. Мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації.

Нагадаємо, Нідерланди, Румунія і виробник винищувачів домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16. Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies