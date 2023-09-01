США замовили у американської компанії ракети AMRAAM для України

Контракт на суму 192 млн доларів укладений до 29 листопада 2024 року.

Міністерство оборони США замовило в американської компанії Raytheon керовані ракети “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

Про це йдеться на сайті відомства.

З компанією Raytheon Missiles and Defense, Тусон, штат Арізона, уклали відповідний контракт на невизначену кількість поставок на суму 192 млн доларів.

Контракт передбачає закупівлю AMRAAM з різних джерел.

Контракт укладений до 29 листопада 2024 року.

Кошти виділяються з Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

AMRAAM – це керовані ракети, що є основною зброєю для американських винищувачів. Мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації.

Нагадаємо, Нідерланди, Румунія і виробник винищувачів домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16. Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування.