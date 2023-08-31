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За півтора роки СБУ викрила понад 300 російських агентів

Також з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 2 тис. зрадників.

За півтора роки СБУ викрила понад 300 російських агентів
Фото: СБУ

СБУ з початку повномасштабного вторгнення Росії викрила сотні російських агентів. 

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"З початку повномасштабної війни служба викрила понад 2 тис. зрадників та понад 300 кадрових агентів російських спецслужб. І важливим є те, що СБУ затримує колаборантів топрівня: Медведчук, директор Мотор-Січі Богуслаєв та інші", - сказав Артем Дехтяренко.

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Речник СБУ наголосив, що спецслужба також проводить спецоперації найвищого рівня складності, які змінюють хід війни. Йдеться, зокрема, про острів Зміїний, оборону Бахмута і руйнування кримського моста, яке двічі суттєво ускладнювало логістику ворога.

Дехтяренко зазначив, що вартість знищеної підрозділами СБУ російської техніки складає понад 1 млрд доларів. Загалом бійці спецслужби знищили майже 3 тис. різних цілей.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі розвідника російського угруповання “Призрак”. Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

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