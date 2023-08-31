Стрілянина та бійка у Дніпрі: поліцейського відправили під домашній арешт

У поліцейського черепномозкова травма і забій тканин, для нього вимагають стаціонарне лікування.

Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 патрульного, який вбив чоловіка, котрий напав на поліцейських.

Про це повідомляє Суспільне.

Поліцейський не прибув до зали суду за станом здоров`я, але брав участь у засіданні онлайн. У нього черепномозкова травма і забій тканин, тож для нього вимагають стаціонарне лікування.

Прокурор Артем Желіба наполягав, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї.

Водночас, адвокатка патрульного Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою.

"Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно — подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована", - сказала адвокатка.

Юлія Сегеда наголосила, що її підзахисний рятував життя напарниці.

Затриманий патрульний заявив своєї провини не визнає, оскільки він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.

Як раніше повідомлялось, відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій поліцейський смертельно поранив п'яного порушника.

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував інцидент у Дніпрі. За його словами, "якщо окремі люди вважатимуть себе понад законом, то суспільство чекають темні часи". Клименко додав, що винних визначить слідство.