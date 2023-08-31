Речник Повітряних Сил розповів подробиці навчання українців на F-16 у Данії

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як відбувається навчання українських пілотів у Данії, а також у Великобританії.

В етері телемарафону Ігнат повідомив, що українці мають бойовий досвід і наліт годин, щоправда, на радянських літаках, тому не потрібно багато часу, аби опанувати техніку. Питання лише у тривалості перенавчання.

"...Їм потрібно перенавчитися на західну техніку, на F-16. І для цього потрібний певний час... Пілоти повинні дещо адаптуватися до нової машини, до її озброєння, до методів її застосування, тактики її застосування", - сказав речник ПС.

Щодо термінів, то, за словами Ігната, мова йде про декілька місяців як для пілотів, так і для решти персоналу.

"Таким же шляхом йтиме підготовка і наземного персоналу. Це передусім інженери, які обслуговуватимуть цю техніку...Усіх цікавлять терміни. Для кожного вони будуть різними... Чотирьох місяців, можливо, буде достатньо", - додав Ігнат.

Речник Повітряних Сил висловив припущення, що у найближчий час українські льотчики почнуть практичну фазу підготовки. "Очікуємо позитивних результатів. І не лише з Данії, а й і з тих країн, куди можуть потенційно можуть направитись наші льотчики", - додав Ігнат.

Наразі навчання на F-16 проходить перша група українців. "Будуть і друга, і третя, і четверта і більше груп", - сказав речник ПС.

Також триває навчання українських пілотів у Великобританії. Туди відбули цьогорічні випускники.

"Там буде базова підготовка. Теж буде починатися із поглибленого вивчення англійської з тією ж таки термінологією. І далі уже базовою підготовкою льотною, легкомоторним літаком з пересадкою уже на винищувач. Тут мова йде не про місяці, а про роки", - розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером. Лентфер повідомив, що частина українських льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року.