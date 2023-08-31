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ВАКС призначив першому заступнику глави Мінагрополітики 805 тисяч грн застави

Прокуратура просила для Висоцького тримання під вартою із заставою у 4,9 млн грн.

ВАКС призначив першому заступнику глави Мінагрополітики 805 тисяч грн застави
Тарас Висоцький
Фото: Мінагрополітики

Вищий антикорупційний суд призначив першому заступнику глави Міністерство аграрної політики та продовольства України Тарасові Висоцькому 805 тисяч грн застави.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Клопотання НАБУ і САП суд задовольнив частково. Прокуратура просила прсила призначити Висоцькому тримання під вартоюіз заставою у 4,9 млн грн.

На чиновника поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним, а також здати закордонний паспорт.

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Нагадаємо, на День Незалежності НАБУ і САП повідомили підозри першому заступникові міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки за зловживання на понад 62 млн грн при закупівлі Укрзалізницею продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Як розповіли в Антикорупційному бюро, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраних компаній.

За версією слідства, неправомірну вигоду отримав не сам перший заступник очільника Мінагрополітики, а компанії-постачальники.

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