ВАКС призначив першому заступнику глави Мінагрополітики 805 тисяч грн застави

Вищий антикорупційний суд призначив першому заступнику глави Міністерство аграрної політики та продовольства України Тарасові Висоцькому 805 тисяч грн застави.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Клопотання НАБУ і САП суд задовольнив частково. Прокуратура просила прсила призначити Висоцькому тримання під вартоюіз заставою у 4,9 млн грн.
На чиновника поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним, а також здати закордонний паспорт.
Нагадаємо, на День Незалежності НАБУ і САП повідомили підозри першому заступникові міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки за зловживання на понад 62 млн грн при закупівлі Укрзалізницею продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.
Як розповіли в Антикорупційному бюро, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраних компаній.
За версією слідства, неправомірну вигоду отримав не сам перший заступник очільника Мінагрополітики, а компанії-постачальники.