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Бійка та стрілянина у Дніпрі: порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських

За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання – від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Бійка та стрілянина у Дніпрі: порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських
Фото: Telegran-канал Дніпро оперативний

Відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій поліцейський смертельно поранив п'яного порушника.

Про це повідомляє сайт ГУНП в Дніпропетровській області.

Зазначається, що такі дії передбачають позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП в Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував інцидент у Дніпрі. За його словами, "якщо окремі люди вважатимуть себе понад законом, то суспільство чекають темні часи". Клименко додав, що винних визначить слідство.

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