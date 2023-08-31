Для шкіл через Prozorro закупили 493 автобуси, ще понад 300 надійде від ЄС

Через Prozorro Market для українських шкіл закупили 493 автобуси.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Наразі підписали 63 договори на 1,47 млрд гривень. 165 автобусів мають надійти до 1 вересня. Решта - жовтні, листопаді й грудні цього року.

Транспорт придбали для шкіл із 18 областей.

Крім того, ще понад 300 як гуманітарна допомога надійде від Євросоюзу до кінця року. З них 192 вже передали у школи.

У Мінекономіки додали, що будь-яка область може подати заявку до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на придбання автобусів замість тих, що були передані ЗСУ або знищені чи пошкоджені.

Нагадаємо, нещодавно Міносвіти повідомило, що підписані договори на закупівлю 440 шкільних автобусів, частину з них навіть встигли доставити в області та громади, а до 1 вересня укладуть угоди на закупівлю ще 40 автобусів.

Вінницька й Закарпатська області, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, не розпочинали закупівлі шкільних автобусів.