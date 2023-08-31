Новгород-Сіверська громада Чернігівщини – одна з найбільших, але людей тут не так багато. Поблизу кордон з державою-терористом і його протяжність становить 30 км. Коли 24 лютого 2022 року ворог спробував захопити Чернігівщину прикордонну заставу розстріляли. Поблизу села Грем’яч та Михальчина Слобода зайшли сотні одиниць ворожої техніки.

Фото: ЧЕСНО

За півтора року повномасштабного вторгнення громада зазнала кількох ракетних та сотні артилерійських обстрілів.

Фото: ЧЕСНО

Навесні 2022 року здійснено масованих ракетних ударів по двох школах Новгород-Сіверського.

Фото: ЧЕСНО

Державна гімназія імені К.Д. Ушинського інтернатного типу теж частково зруйнована.

Фото: ЧЕСНО

Головний навчальний корпус зазнав значних руйнувань. Її відновлюватимуть з держбюджету.

Фото: ЧЕСНО

Такий вигляд гімназія має зараз з фасаду. На вході “Ласкаво просимо”, але цьогоріч учнів будуть навчати у переобладнаних корпусах для проживання. Вже облаштовано класи, частина занять буде проводитися дистанційно.

Фото: ЧЕСНО

Тоді потужною вибуховою хвилею вибило вікна будівель у радіусі 500 метрів. На території навчального закладу і досі залишаються невеличкі господарські приміщення, які не встигли відремонтувати.

Фото: ЧЕСНО

Гімназія заснована 1804 року. Свого часу у ній навчався відомий український письменник Пантелеймон Куліш.

Фото: ЧЕСНО

Ракетні авіаудари були настільки потужні, що пошкодили пам’ятку архітектури міста — славнозвісну Тріумфальну браму, що була побудована у 1786 році.

Фото: ЧЕСНО

Навчальний корпус Новгород-Сіверської школи № 2 також потребує значних фінансових інвестицій.

Фото: ЧЕСНО

Наразі, вирішується питання фінансування проектно-кошторисної документації відбудови цього об’єкту.

Фото: ЧЕСНО

Для громади це досить велика школа. ЇЇ спроможність навчати до 350 дітей одночасно.

Фото: ЧЕСНО

На колишньому шкільному подвір’ї залишилися тільки згорівші автомобілі і глибокі вирви.

Фото: ЧЕСНО

А на футбольному полі тепер випасають худобу.

Фото: ЧЕСНО

Навчальний рік 2023-2024 для вихованців цього навчального закладу пройде у старому приміщенні колись закритої початкової школи. А частину занять, також проводитимуть дистанційно.

Фото: ЧЕСНО

Їдемо містом і помічаємо біля центрального готелю комплекс будинків із забитими вікнами та дверима.

Фото: ЧЕСНО

Виявляється, це колишній пансіонат для відпочинку, який кілька місяців тому районна рада передала на баланс міста для поселення внутрішніх переселенців.

Фото: ЧЕСНО

Загальна площа досить велика, але неозброєним оком видно, що не одне десятиліття занедбане.

В кімнатах залишки поламаних радянських меблів, зрізані тепломережі та вирвані дроти стирчать зі стін. Для належного облаштування пансіонату також потрібно залучити не один мільйон інвестицій.

Фото: ЧЕСНО

Дорогою далі проїжджаємо водонапірну башту, з якої вже після деокупації навесні 2022 року демонтували зображення леніна та сталіна.

Фото: ЧЕСНО

У 2018 році навіть було відкрито кримінальне провадження щодо поширення і використання символіки комуністичного режиму у Новгороді-Сіверському. Справу було закрито. І от нарешті портрети демонтували.

Загалом, суттєвих руйнувань зазнали приватні домогосподарства прикордонних сіл та селищ Будо-Вороб'ївська, Кам'янська-Слобода, Михальчина-Слобода, Грем'яч.

Фото: ЧЕСНО

Ці території постійно зазнають артилерійських обстрілів. Місцеве населення виїздить із небезпечних населених пунктів, але переміщаються здебільшого у середині громади, щоб не далеко було повертатися.

Фото: ЧЕСНО

Місцева влада стверджує, що будинків, які зовсім не підлягають відновленню кілька десятків.

Фото: ЧЕСНО

Наразі відпрацьовано схему оперативного надання постраждалим комплектів будівельних матеріалів, і, якщо пошкодження несуттєві — посічений дах або вікна, то це швидко лагодять.

Фото: ЧЕСНО

Як розказала Руху ЧЕСНО голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко, завдяки тісній співпраці обласної ВЦА, донорських організацій та фондів вдається залучати фінансування.

Фото: ЧЕСНО

До прикладу один з Бельгійських муніципалітетів передав машини для евакуації населення з обстрілюваних територій.

Фото: ЧЕСНО

ДСНС отримала у подарунок пожежну машину. Автомобілі не нові, але у дуже хорошому стані із мінімальним пробігом.

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, раніше Рух ЧЕСНО опублікував репортаж з Чернігова.