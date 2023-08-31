За півтора року повномасштабного вторгнення громада зазнала кількох ракетних та сотні артилерійських обстрілів.
Навесні 2022 року здійснено масованих ракетних ударів по двох школах Новгород-Сіверського.
Державна гімназія імені К.Д. Ушинського інтернатного типу теж частково зруйнована.
Головний навчальний корпус зазнав значних руйнувань. Її відновлюватимуть з держбюджету.
Такий вигляд гімназія має зараз з фасаду. На вході “Ласкаво просимо”, але цьогоріч учнів будуть навчати у переобладнаних корпусах для проживання. Вже облаштовано класи, частина занять буде проводитися дистанційно.
Тоді потужною вибуховою хвилею вибило вікна будівель у радіусі 500 метрів. На території навчального закладу і досі залишаються невеличкі господарські приміщення, які не встигли відремонтувати.
Гімназія заснована 1804 року. Свого часу у ній навчався відомий український письменник Пантелеймон Куліш.
Ракетні авіаудари були настільки потужні, що пошкодили пам’ятку архітектури міста — славнозвісну Тріумфальну браму, що була побудована у 1786 році.
Навчальний корпус Новгород-Сіверської школи № 2 також потребує значних фінансових інвестицій.
Наразі, вирішується питання фінансування проектно-кошторисної документації відбудови цього об’єкту.
Для громади це досить велика школа. ЇЇ спроможність навчати до 350 дітей одночасно.
На колишньому шкільному подвір’ї залишилися тільки згорівші автомобілі і глибокі вирви.
А на футбольному полі тепер випасають худобу.
Навчальний рік 2023-2024 для вихованців цього навчального закладу пройде у старому приміщенні колись закритої початкової школи. А частину занять, також проводитимуть дистанційно.
Їдемо містом і помічаємо біля центрального готелю комплекс будинків із забитими вікнами та дверима.
Виявляється, це колишній пансіонат для відпочинку, який кілька місяців тому районна рада передала на баланс міста для поселення внутрішніх переселенців.
Загальна площа досить велика, але неозброєним оком видно, що не одне десятиліття занедбане.
В кімнатах залишки поламаних радянських меблів, зрізані тепломережі та вирвані дроти стирчать зі стін. Для належного облаштування пансіонату також потрібно залучити не один мільйон інвестицій.
Дорогою далі проїжджаємо водонапірну башту, з якої вже після деокупації навесні 2022 року демонтували зображення леніна та сталіна.
У 2018 році навіть було відкрито кримінальне провадження щодо поширення і використання символіки комуністичного режиму у Новгороді-Сіверському. Справу було закрито. І от нарешті портрети демонтували.
Загалом, суттєвих руйнувань зазнали приватні домогосподарства прикордонних сіл та селищ Будо-Вороб'ївська, Кам'янська-Слобода, Михальчина-Слобода, Грем'яч.
Ці території постійно зазнають артилерійських обстрілів. Місцеве населення виїздить із небезпечних населених пунктів, але переміщаються здебільшого у середині громади, щоб не далеко було повертатися.
Місцева влада стверджує, що будинків, які зовсім не підлягають відновленню кілька десятків.
Відновлення соціальної інфраструктури й житла: будуватимуть не там, де зруйновано, а там, куди мігрували люди
Наразі відпрацьовано схему оперативного надання постраждалим комплектів будівельних матеріалів, і, якщо пошкодження несуттєві — посічений дах або вікна, то це швидко лагодять.
Як розказала Руху ЧЕСНО голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко, завдяки тісній співпраці обласної ВЦА, донорських організацій та фондів вдається залучати фінансування.
До прикладу один з Бельгійських муніципалітетів передав машини для евакуації населення з обстрілюваних територій.
ДСНС отримала у подарунок пожежну машину. Автомобілі не нові, але у дуже хорошому стані із мінімальним пробігом.
Нагадаємо, раніше Рух ЧЕСНО опублікував репортаж з Чернігова.