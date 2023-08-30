Росіяни за добу здійснили 9 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, загинула жінка (оновлено)

Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 9 обстрілів (105 вибухів) із різних видів озброєння.

Про це повідомляє ОК Північ.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Костобобрів - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру.

Семенівка - 17 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад та спецавто; 35 приходів - ймовірно ствольна артилерія та РСЗВ.

Карповичі - 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

Новгород-Сіверська громада:

Кам‘янська Слобода - 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії.

Грем‘яч - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Шосткінський район:

Мефодівка - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Рожковичі - 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Сваркове - 20 приходів, ймовірно РСЗВ.

Оновлено. За даними Офісу Генпрокурора, 30 серпня 2023 року близько 1:00 ночі окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл Шалигінської громади Шосткинського району. Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.

Нагадаємо, на Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.