Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати, – Міноборони Британії

Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то щорічно буде приблизно 5200 вироків за відмову від участі від війни.

Про це повідомили у міністерстві Великої Британії з посиланням на ЗМІ.

“25 серпня 2023 року двоє російських військових були засуджені військовим судом до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну”, − йдеться у повідомленні.

Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання “деяких елементів” воювати.

Відмова воювати, ймовірно, відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту.

Хоча деякі солдати відмовилися воювати, а рівень вибуття залишається високим, Росія, найімовірніше, зменшує їхні втрати, відправляючи на передову масу погано навчених солдатів. Після часткової мобілізації, проведеної Росією у вересні 2022 року, Рф адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних і оборонних операцій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M54lpROcFo — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 30, 2023

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів. Загалом армія окупантів втратила з 24 лютого 2022 року 262 410 осіб.