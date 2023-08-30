У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати, – Міноборони Британії

Відмова воювати, ймовірно, відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації.

Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати, – Міноборони Британії
Фото: vgolos.ua

Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то щорічно буде приблизно 5200 вироків за відмову від участі від війни.

Про це повідомили у міністерстві Великої Британії з посиланням на ЗМІ.

“25 серпня 2023 року двоє російських військових були засуджені військовим судом до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну”, − йдеться у повідомленні.

Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання “деяких елементів” воювати.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Відмова воювати, ймовірно, відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту. 

Хоча деякі солдати відмовилися воювати, а рівень вибуття залишається високим, Росія, найімовірніше, зменшує їхні втрати, відправляючи на передову масу погано навчених солдатів. Після часткової мобілізації, проведеної Росією у вересні 2022 року, Рф адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних і оборонних операцій. 

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів. Загалом армія окупантів втратила з 24 лютого 2022 року 262 410 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies