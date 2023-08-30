Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати, – Міноборони Британії

Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то щорічно буде приблизно 5200 вироків за відмову від участі від війни.
Про це повідомили у міністерстві Великої Британії з посиланням на ЗМІ.
“25 серпня 2023 року двоє російських військових були засуджені військовим судом до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну”, − йдеться у повідомленні.
Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання “деяких елементів” воювати.
Відмова воювати, ймовірно, відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту.
Хоча деякі солдати відмовилися воювати, а рівень вибуття залишається високим, Росія, найімовірніше, зменшує їхні втрати, відправляючи на передову масу погано навчених солдатів. Після часткової мобілізації, проведеної Росією у вересні 2022 року, Рф адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних і оборонних операцій.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 August 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 30, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/TnBxxQHNLh
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M54lpROcFo
Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів. Загалом армія окупантів втратила з 24 лютого 2022 року 262 410 осіб.