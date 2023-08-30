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Українська ППО вночі знищила 43 із 44 випущених Росією ракет і дронів

Не вдалося збити один безпілотник.

Цієї ночі росіяни атакували Україну 44 повітряними цілями. Запустили 16 ударних БпЛА та 28 крилатих ракет. 

ППО збила усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. 

"16 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ)", – додав він. 

У Повітряних силах зауважили, щодо відбиття повітряного западу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Нагадаємо, що в Житомирській області ворог атакував обʼєкт інфраструктури. В Києві та Києвській через падіння уламків є загиблі та поранені, пошкоджено будинки та нежитлові приміщення. 

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