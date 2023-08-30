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Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули

ППО знищила понад 20 ворожих цілей.

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули
Фото: МВС

Вночі 30 серпня ворог атакував Київ ракетами та безпілотниками. 

Про це повідомляє КМВА. 

Фото: КМВА

“Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних  напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили)”, - повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

Зазначається, що в столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки ракет вбили двох людей, ще одна отримала ушкодження. 

Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. 

В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються. 

Вчергове дякуємо ППО за відмінну роботу. Але вчергове озвучу наполегливі прохання наших захисників неба - дбайте про власну безпеку! І в жодному разі не знімайте роботу ППО! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!»,- Сергій Попко, начальник КМВА.

За даними мера Віталя Кличка, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. У результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 – отримали поранення і госпіталізовані. 

Пізніше КМВА повідомила про трьох поранених, двох із них госпіталізували. 

За даними КМВА, загинули два охоронці підприємства – 26 та 36 років.

В.о. Дарницької РДА повідомив, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на дах ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській.

Тим часом цієї ночі в районі аеропорту у російському Пскові пролунали вибухи. За попередніми даними, аеропорт атакували щонайменше 10 безпілотників. Російські ЗМІ повідомляєть про 4 пошкоджених літака Іл-76.

Також відомо про атаки у Брянській область на одне з російських оборонних підприємств і на бухту у Севастополі. 

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