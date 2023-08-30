Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули

Вночі 30 серпня ворог атакував Київ ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє КМВА.

Фото: КМВА

“Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили)”, - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що в столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки ракет вбили двох людей, ще одна отримала ушкодження.

Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах.

В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються.

Вчергове дякуємо ППО за відмінну роботу. Але вчергове озвучу наполегливі прохання наших захисників неба - дбайте про власну безпеку! І в жодному разі не знімайте роботу ППО! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!»,- Сергій Попко, начальник КМВА.

За даними мера Віталя Кличка, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. У результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 – отримали поранення і госпіталізовані.

Пізніше КМВА повідомила про трьох поранених, двох із них госпіталізували.

За даними КМВА, загинули два охоронці підприємства – 26 та 36 років.

В.о. Дарницької РДА повідомив, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на дах ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській.

Тим часом цієї ночі в районі аеропорту у російському Пскові пролунали вибухи. За попередніми даними, аеропорт атакували щонайменше 10 безпілотників. Російські ЗМІ повідомляєть про 4 пошкоджених літака Іл-76.

Також відомо про атаки у Брянській область на одне з російських оборонних підприємств і на бухту у Севастополі.