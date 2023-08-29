Російські окупанти 15 разів за день обстрілювали Сумщину

Протягом 29 серпня російських обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 110 вибухів.

Зокрема, Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено приватний будинок.

По Новослобідській громаді били з гранатометів, пошкоджено трактор.

Крім того, Великописарівську громаду обстріляли з гранатометів, а Хотінську - з гранатометів, мінометів та артилерії.

Дружбівську, Зноб-Новгородську, Білопільську та Свеську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія обстріляла село Станіслав Херсонської області. Ворог вдарив щонайменше 10 разів по центральній частині населеного пункту.