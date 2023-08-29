У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти 15 разів за день обстрілювали Сумщину

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинок та трактор.

Російські окупанти 15 разів за день обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом 29 серпня російських обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 110 вибухів. 

Зокрема, Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено приватний будинок.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

По Новослобідській громаді били з гранатометів, пошкоджено трактор. 

Крім того, Великописарівську громаду обстріляли з гранатометів, а Хотінську - з гранатометів, мінометів та артилерії.

Дружбівську, Зноб-Новгородську, Білопільську та Свеську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія обстріляла село Станіслав Херсонської області. Ворог вдарив щонайменше 10 разів по центральній частині населеного пункту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies