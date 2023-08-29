Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У Харкові частина дітей вчитиметься у метро

Таке рішення ухвалено після зустрічей з батьками школярів та вчителями.

У Харкові частина дітей вчитиметься у метро
Фото: Скріншот з відеозвернення Ігоря Терехова

У Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену.

Про це у Телеграмі написав мер міста Ігор Терехов.

За його словами, таке рішення ухвалено після зустрічей з батьками школярів та вчителями.

"Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену", - написав він.

За його словами, станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у новому навчальному році близько 240 тис. київських школярів будуть навчатися офлайн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies