У Харкові частина дітей вчитиметься у метро

Таке рішення ухвалено після зустрічей з батьками школярів та вчителями.

У Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену.

Про це у Телеграмі написав мер міста Ігор Терехов.

За його словами, таке рішення ухвалено після зустрічей з батьками школярів та вчителями.

"Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену", - написав він.

За його словами, станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Нагадаємо, що у новому навчальному році близько 240 тис. київських школярів будуть навчатися офлайн.