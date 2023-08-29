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Шльопанці – зручне взуття сучасної жінки Реклама

Влітку однією з найбільш затребуваних речей гардеробу є шльопанці. Вони практичні та зручні, легкі та водночас недорогі. Багато моделей є універсальними за стилем, тому що їх можна носити на прогулянку, в офіс і навіть на особливі заходи різного формату. Потрібно лише зробити правильний вибір з огляду на критерії відбору.

Провідні виробники випускають це взуття на платформі, додаючи вишукане каміння як декор, і комбінують кілька матеріалів. Якщо хочеться відповідати віянням моди, тоді шльопанці жіночі потрібно вибирати вже і зараз. У магазині «INTERTOP» є достатньо варіантів на вибір, де кожна модель має детальні характеристики, опис і навіть фотографії для вибору наочно.

Різновиди шльопанців

Велика кількість варіантів дозволить зробити вибір під конкретні завдання та умови. Основні категорії шльопанець представлені так:

  1. Спортивні моделі. Підошва дуже чіпка, вона стійка на багатьох поверхнях. Дизайн найчастіше в стилі мінімалізму, додаткові прикраси відсутні, а для виробництва використовуються виключно непромокальні матеріали;
  2. Пляжні капці. Відмінний варіант для стійкості на різних поверхнях, виготовляють із матеріалів, які швидко сохнуть. Виробники створюють широке розмаїття форм та кольорів;
  3. Домашні. М'які, теплі, комфортні, не сковуватимуть руху та відносно дешеві;
  4. Повсякденні моделі. Зручні шльопанці, добре амортизують, мають середню або слабку жорсткість;
  5. Стильні шльопанці. Подібне взуття прикрашене різними декоративними вставками, паєтками, бісером та іншими елементами.

Поступово дизайнери запроваджують нові рішення, адже мода не стоїть на місці. Вони комбінують кольори, декор та матеріали. 

Правила вибору

Головний фактор вибору – це призначення. Під конкретні завдання потрібно вибрати конкретний вид шльопанець. Якщо вони будуть використовуватися щодня в літній період, значить має бути товста підошва та комфортна посадка. Крім цього, враховуються додаткові параметри:

  • матеріал;
  • об’єм;
  • розмір.

У різних виробників різні таблиці розмірів, тому при покупці потрібно враховувати довжину устілки як основний параметр. Класичні шльопанці з м'яким верхом і такою самою підошвою є найкращим рішенням. У їхньому виробництві використовується каучук, замша або шкіра, а декоративні вставки можуть виготовлятися з текстилю, що дихає

У класичних моделей підошва буде товстою від 3 до 10 см. Такий формат взуття ідеально підійде для додавання росту, а ноги будуть стрункішими. Як доповнення можна використовувати легкі літні сарафани, короткі спідниці та шорти, а також комбінезони у різному стильовому напрямку.

Де придбати шльопанці?

Інтернет-магазин «INTERTOP» пропонує велику кількість варіантів на вибір. Асортименти наповнені продукцією від Adidas, Braska, Calvin Klein, Crocs, ECCO, MEXX та інших компаній. Зручний формат вибору, а також кілька способів оплати та доставки забезпечать швидку та вигідну покупку з гарантією якості. Допомогу в покупці завжди нададуть консультанти магазину. 

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