Швейцарія передасть Україні машину для розмінування

Влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.

Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger, інформує Європейська правда.

Також Україна отримає комплект запчастин. У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні. Вартість всього пакета допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).

Крім того, експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.

Нагадаємо, що уряд Норвегії погодив передачу Україні обладнання для розмінування, оскільки Збройні сили потребують засобів для прориву через мінні поля.