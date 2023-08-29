Українські підрозділи просуваються на Таврійському напрямку, - командувач Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що є просування українських військ на Таврійському напрямку.
Про це йдеться в дописі командувача у телеграмі.
"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1)", - зазначив Тарнавський.
За його словами, вдалося знищити 34 одиниці військової техніки ворога. Серед них:
- 4 танки,
- 8 ББМ,
- 3 артилерійські системи та міномети,
- 1 РСЗВ,
- 16 одиниць автомобільної
- 2 одиниці спеціальної техніки.
Командувач ОСУВ "Таврія" додав, що українські воїни знищили також два російські склади боєприпасів і три пункти управління ворога.
Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове. На Бахмутському напрямку українські підрозділи продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
За минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.