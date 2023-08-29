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Українські підрозділи просуваються на Таврійському напрямку, - командувач Тарнавський

За останню добу втрати ворога склали 327 осіб.

Українські підрозділи просуваються на Таврійському напрямку, - командувач Тарнавський
Олександр Тарнавський
Фото: Telegram

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що є просування українських військ на Таврійському напрямку.

Про це йдеться в дописі командувача у телеграмі.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1)", - зазначив Тарнавський.

За його словами, вдалося знищити 34 одиниці військової техніки ворога. Серед них:

  • 4 танки, 
  • 8 ББМ, 
  • 3 артилерійські системи та міномети, 
  • 1 РСЗВ, 
  • 16 одиниць автомобільної 
  • 2 одиниці спеціальної техніки. 

Командувач ОСУВ "Таврія" додав, що українські воїни знищили також два російські склади боєприпасів і три пункти управління ворога. 

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Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове. На Бахмутському напрямку українські підрозділи продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

За минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.

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