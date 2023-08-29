Українські підрозділи просуваються на Таврійському напрямку, - командувач Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що є просування українських військ на Таврійському напрямку.

Про це йдеться в дописі командувача у телеграмі.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1)", - зазначив Тарнавський.

За його словами, вдалося знищити 34 одиниці військової техніки ворога. Серед них:

4 танки,

8 ББМ,

3 артилерійські системи та міномети,

1 РСЗВ,

16 одиниць автомобільної

2 одиниці спеціальної техніки.

Командувач ОСУВ "Таврія" додав, що українські воїни знищили також два російські склади боєприпасів і три пункти управління ворога.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове. На Бахмутському напрямку українські підрозділи продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

За минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.