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Оборонці знищили за тиждень 2 970 окупантів

Було ліквідовано умовно 6 батальйонів.

Оборонці знищили за тиждень 2 970 окупантів

За минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center.

Втрати ворога з 21 по 27 серпня склали:

  • особовий склад – 2 970 (умовно 6 батальйонів);
  • танки – 38 (умовно 1 танковий батальйон);
  • бойові броньовані машини – 86 (умовно 3 мотострілецьких батальйони);
  • артилерійські системи – 130 (умовно 7 артилерійських дивізіонів);
  • ракети – 9.

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Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023-го орієнтовно склали 261 310 осіб. 490 окупантів були знищені минулої доби.

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