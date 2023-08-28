Оборонці знищили за тиждень 2 970 окупантів

За минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center.

Втрати ворога з 21 по 27 серпня склали:

особовий склад – 2 970 (умовно 6 батальйонів);

танки – 38 (умовно 1 танковий батальйон);

бойові броньовані машини – 86 (умовно 3 мотострілецьких батальйони);

артилерійські системи – 130 (умовно 7 артилерійських дивізіонів);

ракети – 9.

Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023-го орієнтовно склали 261 310 осіб. 490 окупантів були знищені минулої доби.