З 2024 року облік у “військкоматах” на окупованих територіях стане вже обов’язковим, − Центр нацспротиву

Триває розгортання роботи “військкоматів” у Херсонській та Запорізькій областях.

Росіяни продовжують готуватись до примусової мобілізації мешканців окупованих територій півдня України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Наразі триває розгортання роботи “військкоматів” у Херсонській та Запорізькій областях.

Росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік до фейкових структур.

За попередніми даними, з 2024 року облік у “військкоматах” стане вже обов’язковим. Після чого наступним етапом стане примусова мобілізація, як це відбувається вже на Сході України та в Криму.

Нагадаємо, у Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 000 чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 000 осіб.