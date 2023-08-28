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З 2024 року облік у “військкоматах” на окупованих територіях стане вже обов’язковим, − Центр нацспротиву

Триває розгортання роботи “військкоматів” у Херсонській та Запорізькій областях. 

З 2024 року облік у “військкоматах” на окупованих територіях стане вже обов’язковим, − Центр нацспротиву
Фото: змі окупантів

Росіяни продовжують готуватись до примусової мобілізації мешканців окупованих територій півдня України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Наразі триває розгортання роботи “військкоматів” у Херсонській та Запорізькій областях. 

Росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік до фейкових структур.

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За попередніми даними, з 2024 року облік у “військкоматах” стане вже обов’язковим. Після чого наступним етапом стане примусова мобілізація, як це відбувається вже на Сході України та в Криму.

Нагадаємо, у Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 000 чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 000 осіб.

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