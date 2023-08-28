Уночі в Херсоні через російський обстріл горів навчальний заклад

Ще дві пожежі від обстрілів відбулися в двох селах.

У ніч на понеділок внаслідок російського обстрілу в Херсоні загорівся навчальний заклад. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігши розповсюдженню вогню на більшу площу.

У ДСНС підкреслили, що Росія продовжує нищити навчальні заклади області. Крім обстрілу в Херсоні, рятувальники вчора двічі виїжджали на ліквідацію пожеж, що виникли через ворожі обстріли у с. Вірівка та с. Миколаївки.

"Також ліквідовано 6 пожеж на відкритих територіях, 2 з яких виникли через атаку російських військ. Загальна площа пожеж склала 1,3 га", – додали в ДСНС.

Нагадаємо, що вранці ворог вдарив по Садовому Херсонської області. Загинула жінка 63 років, поранено чоловіка.