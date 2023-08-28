Середня температура у вересні прогнозується на рівні 15-19°

Це на 1-2° вище за норму.

Середня місячна температура у вересні передбачається на рівні 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°, що на 1-2° вище за норму.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

Відповідно до аналізу попередніх років, середня місячна температура вересня складає 13-17°, у південній частині 18-20°, у гірських районах 9-15°.

Абсолютний максимум температури становить 33-38.8°, в гірських районах місцями 24-32°.

Абсолютний мінімум температури – 1-8° морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями 0-1° тепла, в Криму 1-5.5° тепла.