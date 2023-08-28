Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму
10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
ГоловнаСуспільствоЖиття

Середня температура у вересні прогнозується на рівні 15-19°

Це на 1-2° вище за норму. 

Середня температура у вересні прогнозується на рівні 15-19°
Фото: vechirniy.kyiv.ua

Середня місячна температура у вересні передбачається на рівні 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°, що на 1-2° вище за норму. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

Відповідно до аналізу попередніх років, середня місячна температура вересня складає 13-17°, у південній частині 18-20°, у гірських районах 9-15°.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Абсолютний максимум температури становить 33-38.8°, в гірських районах місцями 24-32°.

Абсолютний мінімум температури – 1-8° морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями 0-1° тепла, в Криму 1-5.5° тепла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies