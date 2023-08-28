Ворог штурмував район Новоєгорівки, бив по прикордонню на півночі та атакував Полтавську і Дніпропетровську область ракетами

Уночі ворог атакував Полтавську область. Є влучання в промисловий обʼєкт. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех. Інформація уточнюється, йдеться у зведенні віл ОВА станом на ранок. Зазначимо, що голова ОПУ Андрій Єрмак повідомляв іншу кількість поранених – пʼятеро.

По Чернігівській області за добу було шість обстрілів (42 вибухи). Ворог бив із АГС, мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

У Дніпропетровській протягом дня рашисти двічі обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. Випустили з важкої артилерії півдесятка снарядів. Зачепило приватний будинок. Минулося без загиблих та постраждалих. Також агресор цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали. Вранці ворог, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарив ракетами по Кривому Рогу. Зруйновані два дачні будинки, пʼять – понівечені. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили девʼять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Шалигинська, Білопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Хотінська громади. В Шалигинській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади. Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (29 вибухів) та мінометний обстріл (10 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (шість вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.

У Луганській ворог штурмував район Новоєгорівки. Завдані удари по Надії, Твердохлібовому та М’ясожарівці. Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка, Кузьмине, Діброва зазнали артилерійських обстрілів з боку окупанта. За добу противник здійснив 153 обстрілів (554 снаряд).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Окіпа Богодухівського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Красне Харківського району Огірцеве, Бударки та Колодязне. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Вчора вдень внаслідок обстрілів з РСЗВ Одноробівку пошкоджено кіоск, приватний житловий будинок. Загинула жінка 39 років. Отримала легке поранення 16-річна дівчина. Внаслідок обстрілів Козачої Лопані Харківського району пошкоджено пʼять приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль. Без постраждалих.

У Запорізькій було 104 удари, уражень зазнали 27 населених пунктів. Ворог здійснив 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню. Рашисти завдали восьми авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську й Лук'янівському, а також вісім БпЛА атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури. Жителі громад не постраждали.

У Миколаївській вчора вдень – ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Донецькій росіяни здійснили 11 обстрілів, під вогнем – вісім населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Нью-Йорк, Дальнє, Дачне, Малинівка, Галицинівка, Торецьк. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, школа, будівля шахти. Двоє поранених цивільних за добу.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 69 обстрілів (395 снарядів), з них по Херсону – пʼять обстрілів (39 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області, територію парку в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.