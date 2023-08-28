Росія скасувала військове навчання “Захід-23” через брак техніки та військових, − британська розвідка

З 2010 року у РФ діє чотирирічний цикл ротації спільних стратегічних навчань у всій країні.

Росія, найімовірніше, скасувала навчання “Захід-23” − заплановані нею “спільні стратегічні навчання” (CCН) та великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання повинні були відбутися у вересні 2023 року.

Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

З 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації ССН у всій країні. Однак з 2021 року Росія проводить навчання на заході Росії щонайменше раз на два роки – нібито як протидію загрозі з боку НАТО.

Таким чином “Захід-21” стали найбільшими російськими навчаннями з радянських часів.

“Неефективність російських військових в Україні показали, що CСН мали обмежену цінність у навчанні та переважно проводилися для показу. Росія, ймовірно, скасувала “Захід-23” через недостатню кількість військ та техніки”, − зазначили британці.

Існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із запуском ще одних добре підготовлених навчань під час війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3JrjtnMvUS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 28, 2023

Нагадаємо, в Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 000 чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 000 осіб.