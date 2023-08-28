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Росія скасувала військове навчання “Захід-23” через брак техніки та військових, − британська розвідка

З 2010 року у РФ діє чотирирічний цикл ротації спільних стратегічних навчань у всій країні. 

Росія скасувала військове навчання “Захід-23” через брак техніки та військових, − британська розвідка
Фото: vgolos.ua

Росія, найімовірніше, скасувала навчання “Захід-23” − заплановані нею “спільні стратегічні навчання” (CCН) та великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання повинні були відбутися у вересні 2023 року.

Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

З 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації ССН у всій країні. Однак з 2021 року Росія проводить навчання на заході Росії щонайменше раз на два роки – нібито як протидію загрозі з боку НАТО.

Таким чином “Захід-21” стали найбільшими російськими навчаннями з радянських часів.

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“Неефективність російських військових в Україні показали, що CСН мали обмежену цінність у навчанні та переважно проводилися для показу. Росія, ймовірно, скасувала “Захід-23” через недостатню кількість військ та техніки”, − зазначили британці.

Існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із запуском ще одних добре підготовлених навчань під час війни.

Нагадаємо, в Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 000 чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 000 осіб.

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